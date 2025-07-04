Мажилисмены посетили Центр поддержки детей в Астане

Мажилис
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Депутаты ознакомились с условиями проживания, организацией воспитательной работы и оказанием социальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Фото: пресс-служба Мажилиса

В рамках рабочих поездок в регионы мажилисмен, руководитель фракции НПК Магеррам Магеррамов и депутат Мажилиса от партии AMANAT Снежанна Имашева посетили в Астане Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

В центре круглосуточно проживают дети пяти категорий: сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные и беспризорные, а также несовершеннолетние с девиантным поведением, направляемые в специальные организации образования. В учреждении находятся 76 детей, из которых 31 имеет официальный статус, включая одного сироту и 30 детей, родители которых лишены родительских прав или находятся в местах лишения свободы.

По словам директора центра Индиры Нурмухамбетовой, главная задача учреждения – не только создать детям безопасные бытовые условия, но и оказать моральную и психологическую поддержку. С каждым ребёнком индивидуально работают воспитатели и специалисты, помогая преодолеть жизненные трудности и раскрыть личный потенциал.

Отдельное внимание в ходе посещения было уделено вопросу профилактики повторного поступления детей. С начала текущего года в центр поступили 689 несовершеннолетних, из них 27 – повторно. В основном это дети из числа безнадзорных и беспризорных.

Ознакомившись с работой центра, Магеррам Магеррамов отметил высокий профессионализм и самоотдачу коллектива.

– Было приятно наблюдать за работой сотрудников центра. Понимая, что эта работа требует не только высочайшего уровня профессионализма, но и искреннего душевного порыва, осознаёшь масштаб и значимость того, что здесь делается для судьбы каждого ребёнка, попавшего в сложные жизненные обстоятельства, – подчеркнул мажилисмен.

В заключение депутаты подчеркнули важность дальнейшего участия государства, общества и меценатов в деле защиты детства и создания условий для благополучного будущего каждого ребёнка.

 

#мажилис #дети #поддержка #воспитание

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