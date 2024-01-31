Ержан да Татьяна

Самым сложным в интернациональном браке для казахской келин оказалось освоить тонкости приготовления главного национального блюда. Татьяна Евгеньевна с благодарностью вспоминает помощь свекрови и старшей снохи, с которой на протяжении четырех лет жили под одной крышей в родительском доме супруга. Искреннюю поддержку она ощущала не только на кухне, но и в повседневной жизни.

– Из Подмосковья в Казахстан я отправилась не испытывая ни страха, ни сомнений, что свойственно молодости, – искренне говорит Татьяна Евгеньевна. – Да и ехала не замуж выходить, а в гости. Интересно было посмотреть, что это за республика такая – Казахстан. Про казахский менталитет я ничего не знала, думала, что как русские, так и казахи живут. Страна-то у нас одна на тот момент была. Когда беташар сделали, я поняла, насколько народные традиции и культура отличаются от мордовской и русской. Кухня тоже не такая, как у нас. Мне было все интересно, я быстро освоилась и начала понимать что к чему.

Татьяна Матвеева и Ержан Капанов познакомились в далеком 1979 году. После окончания школы девушка из маленькой башкирской деревни Ивановка устроилась на подмосковную ткацкую фабрику, а джигит Ержан Капанов из Южного Казахстана служил в армии в Орехово-Зуевском районе.

Татьяна ему сразу приглянулась: статная, красивая и характер покладистый. После окончания службы предложил поехать девушке в свой родной аул в Сайрамском районе. И обрадовался, когда она не стала возражать. Это его спутница ничего не подозревала, а он-то наверняка знал, что по народной традиции девушка, переступившая порог дома и познакомившаяся с родителями, уже не просто девушка, а невеста.

Весть о том, что сын Капановых привез келин из России, быстро облетела аул Кызылкыстау, переименованный сейчас в Айтеке Би. Свадьбу сыграли 3 мая 1980 года прямо на подворье.

Рассматривая многочисленных гос­тей, Татьяна поняла, что на весь аул она одна... не казашка. Но это ее ничуть не расстроило. Ей было интересно все, что происходит вокруг, а главное – нравился­ Ержан, с которым она планировала

строить семью, прожить долгую и счастливую жизнь.

– Я неплохо знала башкирский язык, и мне несложно дался казахский, – рассказывает о своей адаптации на новом месте Татьяна Евгеньевна. – Оказалось много слов общих. Через год-полтора я уже запросто разговаривала с родственниками мужа, с соседями. А на работе был русскоязычный коллектив, там общение было на родном языке. Может, еще и это помогло легче пережить первое время, когда скучала по своему дому, родителям, сестрам и брате. Помогало то, что меня здесь, образно говоря, на руках носили. Такое вот доброе приветливое отношение подкупало изначально.

Уже через месяц после свадьбы Татья­на пошла работать. В конце огорода, за речкой Аксу располагалась ферма колхоза «Победа», на которую она и устрои­лась вместе с Ержаном.

Казахские традиции освоила быстро. С кухней было сложнее. Национальные блюда, их приготовление заметно отличались от привычных. Пришлось на ходу учиться печь лепешки, катать тесто. Все это было в радость. И самой интересно научиться, и мужа хотелось порадовать своими успехами. Доить корову, за скотиной ухаживать она и без того умела сызмальства, и сама могла кого угодно научить.

– Никто меня не обижал, всегда уважительно относились и по сей день уважают, хоть младшие, хоть старшие, – делится Татьяна Евгеньевна. – Отец, сестры, брат, мои племянницы – все побывали у нас в гостях. Всем здесь понравилось. И природа, и климат, и особенно гостеприимство и радушие людей. Все сразу зовут к себе в гости, угощают, сердечно приветствуют. Это бесценное качество казахского народа, готового любого человека встретить с распростертыми объятиями.

Супруги Капановы вместе 44 года. У них пятеро уже взрослых детей и 12 внуков. По выходным родительский дом превращается в улей. Из Шымкента в гости приезжает старший сын Нурлан с женой и четырьмя детьми. Дочь Венера с супругом едут сами и везут троих внуков. В родительском доме живет еще одна дочь, Роза, и двое внуков. Алия и самый младший Ерлан бывают реже, из Алматы часто не наездишься.

И Татьяна, и Ержан выросли в многодетных семьях и изначально хотели иметь много детей. Один за другим родился сын и три дочери.

– Свекровь все время мне говорила, почему это у нас Нурлан все время один да один, – улыбается Татьяна Евгеньевна. – Девчонки вместе, а ему не с кем ни играть, ни общаться. Все подталкивала родить еще одного. Я как-то не решалась, а потом подумала: действительно, что это он у нас один? И с разницей в 12 лет после Розы родила Ерлана. Хотя откуда нам было знать, что будет именно сын?! Так распорядился господь Бог.

Вопрос о том, какими именами называть детей – русскими или казахскими, – даже не обсуждался. Старшего сына назвал глава семьи, а родившуюся за ним дочь – брат мужа. Имя Алия для средней дочери, как и для младшей Розы, супруги выбирали вместе. Младшего сына Ерланом, конечно же, назвала бабушка, страстно желавшая братишку для старшего внука.

Отвечая на мой вопрос, что оказалось сложнее всего для нее в интернациональной семье при адаптации в другой стране, Татьяна Евгеньевна ответила: «Читать и писать на казахском языке». Такая потребность возникла, когда дети пошли в школу. Естественно, в казахскую. Другой в ауле не было, да и речь о том, что они будут учиться на русском языке, вообще не шла.

– Писать и сейчас мне сложновато, хвостики в буквах иногда путаю, а читать уже быстро могу, – хвалится свои­ми школьными университетами многодетная мама и счастливая бабушка. – Все-таки пятерых детей вырастила, считай пять раз окончила начальную казахскую школу. Иногда надо было объяснять задания дома. Детей мы воспитывали в казахских традициях, им здесь жить. В семье, в школе, среди родственников они впитывали нацио­нальный менталитет, приобщались к обычаям и культуре.

К приезду детей и внуков в доме Капановых готовятся основательно. Хозяйка не один час проводит на кухне, готовя угощения. Тут и образцовый бешбармак с прозрачным тестом, и борщ, и рассольник, и пирожки, и мордовские национальные блюда. А еще – компоты, соленья и варенья, собственноручно приготовленные Татьяной Евгеньевной с участием дочерей. Все это идет на ура.

Кухня, как и праздники, которые отмечает большая семья Капановых, смешанная. На дни рождения родителей, детей и внуков, как и на Наурыз, Новый год, мусульманские праздники и христианскую Пасху с куличами и крашеными яйцами, по возможности все устремляются в родительский дом. Чтобы обнять друг друга, встретиться за большим дастарханом, обменяться подарками и получить эмоциональную подзарядку.

– Дети живут дружно, между собой общаются, скучают, любят бывать в родительском доме, – заключает Татьяна Евгеньевна. – Я довольна, муж рад, что у нас такая семья получилась. В характере внуков я вижу свои черты, как бы себя со стороны. В их поступках, делах это четко проявляется. Они мне напоминают, что по национальности я мордовка, а не казашка. Но, поверьте мне, чтобы построить счастливую семью, абсолютно неважно, какой национальности человек. Все зависит от человеческих качеств. У каждого свой характер, и важно обоюдное желание найти общий язык. Мне с Ержаном это оказалось несложно.