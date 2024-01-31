Ержан да Татьяна Общество 31 января 2024 г. 2:30 5 Любовь Доброта, Туркестанская область Свое первое мясо по-казахски мордовка Татьяна Матвеева самостоятельно приготовила на третьем году семейной жизни, когда научилась тонко раскатывать жайма. фото из архива семьи Капановых Самым сложным в интернациональном браке для казахской келин оказалось освоить тонкости приготовления главного национального блюда. Татьяна Евгеньевна с благодарностью вспоминает помощь свекрови и старшей снохи, с которой на протяжении четырех лет жили под одной крышей в родительском доме супруга. Искреннюю поддержку она ощущала не только на кухне, но и в повседневной жизни. – Из Подмосковья в Казахстан я отправилась не испытывая ни страха, ни сомнений, что свойственно молодости, – искренне говорит Татьяна Евгеньевна. – Да и ехала не замуж выходить, а в гости. Интересно было посмотреть, что это за республика такая – Казахстан. Про казахский менталитет я ничего не знала, думала, что как русские, так и казахи живут. Страна-то у нас одна на тот момент была. Когда беташар сделали, я поняла, насколько народные традиции и культура отличаются от мордовской и русской. Кухня тоже не такая, как у нас. Мне было все интересно, я быстро освоилась и начала понимать что к чему. Татьяна Матвеева и Ержан Капанов познакомились в далеком 1979 году. После окончания школы девушка из маленькой башкирской деревни Ивановка устроилась на подмосковную ткацкую фабрику, а джигит Ержан Капанов из Южного Казахстана служил в армии в Орехово-Зуевском районе. Татьяна ему сразу приглянулась: статная, красивая и характер покладистый. После окончания службы предложил поехать девушке в свой родной аул в Сайрамском районе. И обрадовался, когда она не стала возражать. Это его спутница ничего не подозревала, а он-то наверняка знал, что по народной традиции девушка, переступившая порог дома и познакомившаяся с родителями, уже не просто девушка, а невеста. Весть о том, что сын Капановых привез келин из России, быстро облетела аул Кызылкыстау, переименованный сейчас в Айтеке Би. Свадьбу сыграли 3 мая 1980 года прямо на подворье. Рассматривая многочисленных гостей, Татьяна поняла, что на весь аул она одна... не казашка. Но это ее ничуть не расстроило. Ей было интересно все, что происходит вокруг, а главное – нравился Ержан, с которым она планировала строить семью, прожить долгую и счастливую жизнь. – Я неплохо знала башкирский язык, и мне несложно дался казахский, – рассказывает о своей адаптации на новом месте Татьяна Евгеньевна. – Оказалось много слов общих. Через год-полтора я уже запросто разговаривала с родственниками мужа, с соседями. А на работе был русскоязычный коллектив, там общение было на родном языке. Может, еще и это помогло легче пережить первое время, когда скучала по своему дому, родителям, сестрам и брате. Помогало то, что меня здесь, образно говоря, на руках носили. Такое вот доброе приветливое отношение подкупало изначально. Уже через месяц после свадьбы Татьяна пошла работать. В конце огорода, за речкой Аксу располагалась ферма колхоза «Победа», на которую она и устроилась вместе с Ержаном. Казахские традиции освоила быстро. С кухней было сложнее. Национальные блюда, их приготовление заметно отличались от привычных. Пришлось на ходу учиться печь лепешки, катать тесто. Все это было в радость. И самой интересно научиться, и мужа хотелось порадовать своими успехами. Доить корову, за скотиной ухаживать она и без того умела сызмальства, и сама могла кого угодно научить. – Никто меня не обижал, всегда уважительно относились и по сей день уважают, хоть младшие, хоть старшие, – делится Татьяна Евгеньевна. – Отец, сестры, брат, мои племянницы – все побывали у нас в гостях. Всем здесь понравилось. И природа, и климат, и особенно гостеприимство и радушие людей. Все сразу зовут к себе в гости, угощают, сердечно приветствуют. Это бесценное качество казахского народа, готового любого человека встретить с распростертыми объятиями. Супруги Капановы вместе 44 года. У них пятеро уже взрослых детей и 12 внуков. По выходным родительский дом превращается в улей. Из Шымкента в гости приезжает старший сын Нурлан с женой и четырьмя детьми. Дочь Венера с супругом едут сами и везут троих внуков. В родительском доме живет еще одна дочь, Роза, и двое внуков. Алия и самый младший Ерлан бывают реже, из Алматы часто не наездишься. И Татьяна, и Ержан выросли в многодетных семьях и изначально хотели иметь много детей. Один за другим родился сын и три дочери. – Свекровь все время мне говорила, почему это у нас Нурлан все время один да один, – улыбается Татьяна Евгеньевна. – Девчонки вместе, а ему не с кем ни играть, ни общаться. Все подталкивала родить еще одного. Я как-то не решалась, а потом подумала: действительно, что это он у нас один? И с разницей в 12 лет после Розы родила Ерлана. Хотя откуда нам было знать, что будет именно сын?! Так распорядился господь Бог. Вопрос о том, какими именами называть детей – русскими или казахскими, – даже не обсуждался. Старшего сына назвал глава семьи, а родившуюся за ним дочь – брат мужа. Имя Алия для средней дочери, как и для младшей Розы, супруги выбирали вместе. Младшего сына Ерланом, конечно же, назвала бабушка, страстно желавшая братишку для старшего внука. Отвечая на мой вопрос, что оказалось сложнее всего для нее в интернациональной семье при адаптации в другой стране, Татьяна Евгеньевна ответила: «Читать и писать на казахском языке». Такая потребность возникла, когда дети пошли в школу. Естественно, в казахскую. Другой в ауле не было, да и речь о том, что они будут учиться на русском языке, вообще не шла. – Писать и сейчас мне сложновато, хвостики в буквах иногда путаю, а читать уже быстро могу, – хвалится своими школьными университетами многодетная мама и счастливая бабушка. – Все-таки пятерых детей вырастила, считай пять раз окончила начальную казахскую школу. Иногда надо было объяснять задания дома. Детей мы воспитывали в казахских традициях, им здесь жить. В семье, в школе, среди родственников они впитывали национальный менталитет, приобщались к обычаям и культуре. К приезду детей и внуков в доме Капановых готовятся основательно. Хозяйка не один час проводит на кухне, готовя угощения. Тут и образцовый бешбармак с прозрачным тестом, и борщ, и рассольник, и пирожки, и мордовские национальные блюда. А еще – компоты, соленья и варенья, собственноручно приготовленные Татьяной Евгеньевной с участием дочерей. Все это идет на ура. Кухня, как и праздники, которые отмечает большая семья Капановых, смешанная. На дни рождения родителей, детей и внуков, как и на Наурыз, Новый год, мусульманские праздники и христианскую Пасху с куличами и крашеными яйцами, по возможности все устремляются в родительский дом. Чтобы обнять друг друга, встретиться за большим дастарханом, обменяться подарками и получить эмоциональную подзарядку. – Дети живут дружно, между собой общаются, скучают, любят бывать в родительском доме, – заключает Татьяна Евгеньевна. – Я довольна, муж рад, что у нас такая семья получилась. В характере внуков я вижу свои черты, как бы себя со стороны. В их поступках, делах это четко проявляется. Они мне напоминают, что по национальности я мордовка, а не казашка. Но, поверьте мне, чтобы построить счастливую семью, абсолютно неважно, какой национальности человек. Все зависит от человеческих качеств. У каждого свой характер, и важно обоюдное желание найти общий язык. Мне с Ержаном это оказалось несложно. #семья #ценности #интернациональная семья #Айтеке Би #Капановы