Ержан Мейрамов назначен председателем Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Мейрамов Ержан Болатович назначен на должность председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Ержан Мейрамов родился в 1982 году в Алматинской области. Окончил Казахский Гуманитарно-юридический университет, Казахский Экономический университет, Королевский колледж Лондона. Квалификация по специальности — юрист, экономист, магистр по государственной политике.
Трудовую деятельность начал в 2003 году и.о. специалиста отдела правовой экспертизы департамента юридической службы Министерства финансов РК.
В 2004-2011 гг. — занимал различные должности в структуре Министерства финансов РК.
С апреля по июнь 2011 г. являлся заместителем директора юридического департамента Банка Развития Казахстана.
В 2014-2016 гг. — директор департамента коммерциализации и привлечения инвестиций АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО- 2017".
С мая 2016 года и по настоящее время занимал руководящие должности в коммерческих структурах.
Ержан Мейрамов родился в 1982 году в Алматинской области. Окончил Казахский Гуманитарно-юридический университет, Казахский Экономический университет, Королевский колледж Лондона. Квалификация по специальности — юрист, экономист, магистр по государственной политике.
Трудовую деятельность начал в 2003 году и.о. специалиста отдела правовой экспертизы департамента юридической службы Министерства финансов РК.
В 2004-2011 гг. — занимал различные должности в структуре Министерства финансов РК.
С апреля по июнь 2011 г. являлся заместителем директора юридического департамента Банка Развития Казахстана.
В 2014-2016 гг. — директор департамента коммерциализации и привлечения инвестиций АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО- 2017".
С мая 2016 года и по настоящее время занимал руководящие должности в коммерческих структурах.