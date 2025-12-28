В Брюсселе поощряют конструктивный диалог Сомалиленда, признанного Израилем "независимым государством", и Сомали для урегулирования разногласий. В Могадишо осудили "намеренное посягательство" на свой суверенитет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле
Евросоюз настаивает на необходимости уважать суверенитет Сомали на фоне признания Израилем северного региона этой страны Сомалиленд "независимым государством". Об этом в субботу, 27 декабря, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Ануар Эль-Ануни.
В Брюсселе "вновь подтверждают важность уважения единства, суверенитета и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в соответствии с ее конституцией, уставами Африканского Союза и Организации Объединенных Наций", процитировало представителя ЕК агентство AFP.
"Это имеет ключевое значение для мира и стабильности во всем регионе Африканского Рога. ЕС поощряет конструктивный диалог между Сомалилендом и федеральным правительством Сомали с целью урегулирования давних разногласий", - добавил Ануар Эль-Ануни..
В субботу, 27 декабря, также было обнародовано совместное заявление более 20 стран, преимущественно - Ближнего Востока и Африки, а также Организации исламского сотрудничества в Дохе. В документе решение Израиля было отвергнуто с учетом "серьезных последствий такой беспрецедентной меры для мира и безопасности в районе Африканского Рога, Красного моря и ее серьезного влияния на международный мир и безопасность в целом".
Совет Безопасности ООН 29 декабря созовет экстренное заседание в связи с произошедшим.
В Могадишо ранее осудили "намеренное посягательство" на свой суверенитет.
Израиль 26 декабря стал первой страной в мире, признавшей Сомалиленд "независимым и суверенным" государством. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел страны Гидеон Саар подписали соответствующее заявление, сообщили в канцелярии главы израильского правительства.
Турция, близкий союзник правительства Сомали, с возмущением отреагировала на "явное вмешательство Израиля во внутренние дела страны". Правительства Египта, Сомали и Джибути также осудили эту инициативу Израиля.
Сомалиленд в 1991 году объявил об одностороннем отделении от Сомали. Мировое сообщество, однако, не признало законность этого шага.