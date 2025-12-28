ЕС призвал уважать суверенитет Сомали

В мире
13

В Брюсселе поощряют конструктивный диалог Сомалиленда, признанного Израилем "независимым государством", и Сомали для урегулирования разногласий. В Могадишо осудили "намеренное посягательство" на свой суверенитет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Luis Tato/AFP

Евросоюз настаивает на необходимости уважать суверенитет Сомали на фоне признания Израилем северного региона этой страны Сомалиленд "независимым государством". Об этом в субботу, 27 декабря, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Ануар Эль-Ануни.

В Брюсселе "вновь подтверждают важность уважения единства, суверенитета и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в соответствии с ее конституцией, уставами Африканского Союза и Организации Объединенных Наций", процитировало представителя ЕК агентство AFP.

"Это имеет ключевое значение для мира и стабильности во всем регионе Африканского Рога. ЕС поощряет конструктивный диалог между Сомалилендом и федеральным правительством Сомали с целью урегулирования давних разногласий", - добавил Ануар Эль-Ануни..

В субботу, 27 декабря, также было обнародовано совместное заявление более 20 стран, преимущественно - Ближнего Востока и Африки, а также Организации исламского сотрудничества в Дохе. В документе решение Израиля было отвергнуто с учетом "серьезных последствий такой беспрецедентной меры для мира и безопасности в районе Африканского Рога, Красного моря и ее серьезного влияния на международный мир и безопасность в целом".

Совет Безопасности ООН 29 декабря созовет экстренное заседание в связи с произошедшим.

В Могадишо ранее осудили "намеренное посягательство" на свой суверенитет.

Израиль 26 декабря стал первой страной в мире, признавшей Сомалиленд "независимым и суверенным" государством. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел страны Гидеон Саар подписали соответствующее заявление, сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

Турция, близкий союзник правительства Сомали, с возмущением отреагировала на "явное вмешательство Израиля во внутренние дела страны". Правительства Египта, Сомали и Джибути также осудили эту инициативу Израиля.

Сомалиленд в 1991 году объявил об одностороннем отделении от Сомали. Мировое сообщество, однако, не признало законность этого шага.

#Израиль #Сомали #Сомалиленд

Популярное

Все
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Трехэтажное здание сгорело в Астане
«Барыс» потерпел очередное поражение
Регионы как опорные точки роста: что меняется в казахстанской модели развития
Казахстанское кино в 2025 году: громкие премьеры и миллиардные сборы
Арам Сафарян о внешней политике Казахстана: Почему она выглядит более предсказуемой, чем в регионе
Музыкальный диалог: необычный предновогодний концерт прошел в Астане
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Дубае
Резкое похолодание ожидается в Астане
Свет и тепло в каждом доме: Казахстан отмечает День энергетика
Зимнее солнцестояние 2025: самая длинная ночь в году позади
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
«Япония придает особое значение отношениям с Казахстаном»: эксперт – о визите Токаева
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Ушел из жизни известный артист Асанали Ашимов
Возврат активов: 7,5 млрд тенге направили на медучреждения в Балхаше
Набрал штрафов почти на миллион!
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
«Барыс» возвращается в зону плей-офф

Читайте также

Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда
Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря…
В Перу побили рекорд по количеству кандидатов в президенты
Умерла главная героиня оскароносного фильма «Москва слезам …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]