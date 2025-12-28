В Брюсселе поощряют конструктивный диалог Сомалиленда, признанного Израилем "независимым государством", и Сомали для урегулирования разногласий. В Могадишо осудили "намеренное посягательство" на свой суверенитет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Luis Tato/AFP

Евросоюз настаивает на необходимости уважать суверенитет Сомали на фоне признания Израилем северного региона этой страны Сомалиленд "независимым государством". Об этом в субботу, 27 декабря, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Ануар Эль-Ануни.

В Брюсселе "вновь подтверждают важность уважения единства, суверенитета и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в соответствии с ее конституцией, уставами Африканского Союза и Организации Объединенных Наций", процитировало представителя ЕК агентство AFP.

"Это имеет ключевое значение для мира и стабильности во всем регионе Африканского Рога. ЕС поощряет конструктивный диалог между Сомалилендом и федеральным правительством Сомали с целью урегулирования давних разногласий", - добавил Ануар Эль-Ануни..

В субботу, 27 декабря, также было обнародовано совместное заявление более 20 стран, преимущественно - Ближнего Востока и Африки, а также Организации исламского сотрудничества в Дохе. В документе решение Израиля было отвергнуто с учетом "серьезных последствий такой беспрецедентной меры для мира и безопасности в районе Африканского Рога, Красного моря и ее серьезного влияния на международный мир и безопасность в целом".

Совет Безопасности ООН 29 декабря созовет экстренное заседание в связи с произошедшим.

В Могадишо ранее осудили "намеренное посягательство" на свой суверенитет.

Израиль 26 декабря стал первой страной в мире, признавшей Сомалиленд "независимым и суверенным" государством. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел страны Гидеон Саар подписали соответствующее заявление, сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

Турция, близкий союзник правительства Сомали, с возмущением отреагировала на "явное вмешательство Израиля во внутренние дела страны". Правительства Египта, Сомали и Джибути также осудили эту инициативу Израиля.

Сомалиленд в 1991 году объявил об одностороннем отделении от Сомали. Мировое сообщество, однако, не признало законность этого шага.