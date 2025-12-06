Фото Багдата Есжанова

На торжественных церемониях, состоявшихся в этих населенных пунктах, заместитель акима области Ардак Зебешев поздравил жителей с приходом в их дома долгожданного блага – тепла и нового уровня комфорта, передает корреспондент Kazpravda.kz

- В нашей области более половины жителей проживают в селах - отметил он. – Согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению качества жизни населения реализован еще один проект газификации, который станет важным фактором в социально-экономическом развитии региона. В последние годы активизирована работа по созданию качественной инфраструктуры в областном центре и селах. В этом году в регион привлечено порядка 720 млрд. тенге, а в ближайшее время будет реализовано 90 инвестиционных проектов на сумму более 2 трлн. тенге.

На церемонии благодарственным письмом акима области награждены ветераны труда сельских округов и сотрудники подрядных организаций, внесшие вклад в социально-экономическое развитие района.