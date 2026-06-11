Есть где спортом заняться

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Как отметил на церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, соз­дание условий для занятий спортом – один из приоритетов государственной политики.

– В новом ФОКе созданы все условия для развития массового спорта и воспитания будущих чемпионов. Очень важно, что современная спортивная инфраструктура становится доступной жителям сельских населенных пунктов. В этом и заключается социальная ответственность бизнеса: государство помогает аграриям, а они в свою очередь строят для сельчан такие нужные объекты, – отметил глава региона.

Новый спортивный объект ангарного типа площадью более 315 кв. м рассчитан на одновре­менное посещение до ста человек. Универсальный спортивный зал предназначен для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу, волейболу и бас­кетболу, дзюдо.

По словам жителя с. Берсуат Сакена Устенбекова, много лет проработавшего в школе военруком, ему не понаслышке известно, как важны для воспитания подрастающего поколения основы ЗОЖ и занятия спортом.

– В нашем селе есть молодые спортсмены, которые защищают честь района и области на республиканских чемпионатах, становятся их призерами. Новый комплекс станет хорошей площадкой для тренировок, – поделился мнением сельчанин.

Внимание уделили и инфраструктуре населенного пункта: ввели в эксплуатацию долго­жданную 15-километровую подъездную дорогу к селу, обновили уличные фонари, а на стадионе установили опоры освещения. В дополнение к комплексу аким поручил построить на прилегающей территории многофункциональную спортплощадку, включающую зоны для волейбола, футбола, баскетбола и воркаута.