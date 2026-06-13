Для спокойствия трех сел

Хорошая новость
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Каратальском районе области Жетысу ввели в эксплуатацию новый добровольный пункт пожаротушения. Социальный объект, построенный в рамках респуб­ликанской программы «Ауыл құтқарушылары», призван в разы сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации в отдаленной сельской местности.

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Для жителей отдаленных аулов время прибытия экстренных служб нередко играет решающую роль. Особенно это касается степных и бытовых пожаров, когда каждая минута определяет, удастся ли спасти имущество и, самое главное, человеческие жизни. Именно для решения этой проблемы в Казахстане реализуется проект «Ауыл құтқарушылары», направленный на повышение уровня безопаснос­ти в небольших и отдаленных населенных пунктах.

Новой точкой на карте безо­пасности региона стало село Кальпе Каратальского района. Появившийся здесь пожарный пост берет под защиту сразу три соседствующих населенных пункта: само село Кальпе, а также близлежащие Канабек и Карашенгел. В общей сложности в этих аулах проживает порядка трех тысяч человек, которые теперь обеспечены оперативной помощью в случае ЧС.

Главная задача добровольных формирований – локализация возгораний в первые минуты после получения сигнала. До прибытия профессиональных расчетов из районного центра именно бойцы местного поста способны сдержать распространение огня, организовать эвакуа­цию и предотвратить последствия ЧП.

Новый пост в Кальпе возведен за счет районного бюджета. В здании предусмотрены диспетчерская комната для приема экстренных вызовов, помещение для отдыха и временного проживания личного состава, бытовой блок, гараж. Прилегающая к пос­ту территория благоустроена и озеленена. Пункт укомплектован спецтехникой, средствами связи, защитным обмундированием и аварийно-спасательным оборудованием. В штат вошли восемь местных жителей, прошедших подготовку и готовых к круглосуточному дежурству.

Программа «Ауыл құтқару­шылары» поэтапно охватывает все большее количество сельских округов региона. Доб­ровольные посты уже доказали свою эффективность на практике, они успешно функционируют в селах Алмалы Каратальского района и Акын Сара Ескельдинского района.

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