Очередники заселились в новые коттеджи

Хорошая новость
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В областном центре состоялась торжественная церемония вручения ключей от нового жилья. Новоселами стали 65 семей, относящихся к социально уязвимым слоям населения. Все они получили индивидуальные жилые дома в коттеджном городке «Береке».

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Новоселов поздравил аким Талдыкоргана Ернат Базил. Он подчеркнул, что обеспечение граж­дан доступным и качественным жильем находится на особом контроле у руководства региона, поэтому строительные работы в городе не прекращаются.

– При поддержке руководства области в Талдыкоргане активно ведется жилищное строительство. В коттеджном городке «Береке» в прошлом году было возведено 97 домов. А сегодня еще 65 семей справляют новоселье. В скором времени планируется ввести здесь в эксплуатацию 42 коттеджа. Работа по обеспечению населения комфортным и доступным жильем будет продолжена, – сообщил Ернат Базил.

Среди тех, кто заехал в собственный дом, – многодетная мать Райхан Алматбаева, простоявшая в очереди на жилье более десяти лет.

– Сегодня для нашей семьи долгожданный день. Мы получили ключи от нового дома. В очереди стояли больше 10 лет. Считаю, что собственное жилье – значимый шаг в счастливую жизнь для моих детей. Поздравляю всех новоселов и выражаю благодарность за заботу и поддержку, – поделилась эмоциями женщина.

Еще одна жительница города, Асель Кусаинова, признается, что уже почти потеряла надежду на скорый переезд. После того как попала в серьезную аварию, стала испытывать серьезные пробле­мы со здоровьем, и вопрос о собственном благоустроенном угле был очень острым.

– В очереди я стояла почти 14 лет, и вот в моей жизни прои­зошло большое долгожданное событие – теперь у меня собственный дом. Словами не передать мои чувства, – сказала она.

Несмотря на радостные события, жилищный вопрос в областном центре Жетысу все еще остается одним из самых актуальных. Динамика прироста очередников опережает темпы распределения: если в 2024 году в списках числилось 15 486 человек, то к 2025-му эта цифра выросла до 20 154. На сегодняшний день в очереди на получение жилья стоят более 20 тыс. жителей города.

При этом местные власти фиксируют положительную динамику в строительном секторе. По официальным данным, за прошлый год в городе ввели 175 тыс. кв. м жилья, что на 12,8% больше показателей предыдущего периода. Сдано 12 многоэтажных домов (1 283 квартиры общей площадью 53,9 тыс. кв. м).

За счет бюджетных средств возведено 107 индивидуальных домов (9,6 тыс. кв. м). За счет частных застройщиков в Юго-Западном районе и Восточном микрорайоне сдано 12 домов на 519 квартир. Из них четыре (на 240 квартир) построены на спонсорские средства через фонд «Самрук-Қазына».

Для социально уязвимых граж­дан в прошлом году государством было напрямую выкуплено 254 квартиры на 6 млрд тенге. В текущем, 2026-м, на эти же цели выделено 845,4 млн тенге – на них планируется приобрести еще 35 квартир. Отдельно по молодежной программе «Жетісу жастары» через Отбасы банк ключи от квартир получили 42 молодые семьи.

В планах руководства города – не снижать набранных оборотов. Ожидается, что до конца года еще почти полторы тысячи талдыкорганских семей-очередников смогут отметить новоселье.

#Талдыкорган #квартиры #новоселье #СУСН

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