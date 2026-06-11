В школе появился спортзал

В отдаленном селе района Самар школа, построенная больше 35 лет назад, впервые получила спортзал.

фото акимата района Самар ВКО

Как рассказали в районном акимате, в селе Жумба учебный год окончили 32 ребенка и еще 12 малышей ходят в мини-центр. Многие годы занятия физкультурой проходили на улице или в приспособленном помещении. В 2025-м из областного бюджета наконец-то выделили средства, и этим летом впервые в населенном пункте начал действовать спортивный объект.

Оборудовать новый спортзал помогли спонсоры. Выпускники школы, жители села и руководители крестьянских хозяйств объединили усилия и приобрели комплект для настольного тенниса, гимнастические маты, универсальный тренажер, брусья, штанги, гантели, волейбольную сетку, турники, мячи. Кроме того, были установлены столы для армрестлинга и игры тоғызқұмалақ. В зале действуют душевые комнаты, санузлы, есть теплая раздевалка.

Маленькое село Жумба расположено в 38 км от центра сельского округа и в 60 км от административного центра района. Помимо социального объекта еще в этом году по просьбе местного населения впервые за долгое время начался ремонт дороги к населенному пункту.