Еще двенадцать семей из Уральска получили новые квартиры

Свежий выпуск
65
Наталия Портнягина

Их единственное жилье было признано непригодным из-за наводнения. Квартиры уральцам, ранее проживавшим в дачных массивах, были приобретены на средства спонсоров.

фото пресс-службы облакимата

Семья Айнаш Саменовой в ­2017 году построила дом в дачном сообществе «Комарово». Проживали в нем ­круглый год. После паводка комиссия признала, что дом восстановлению не подлежит. Вчера Айнаш вручили ключи от новой квартиры.

– Мы и не ожидали, что будем жить в новом доме в центре города! Я благодарна Главе государства за оказание такой помощи, – не скрывает радости женщина.

На сегодня уже 71 семья, потерявшая единственное жилье из-за наводнения, получила квартиры.

Полным ходом ведется возведение домов для пострадавших в районах области.

Так, в Бурлинском районе, где строят 60 домов, сдача объектов со всей необходимой инфраструктурой запланирована на август. Темпы и ка­чество строительства – на постоянном контроле уполномоченных органов. Наблюдать за ним могут также общест­венники и сами сельчане: 16 камер видеонаблюдения установлены на стройплощадках восьми сел региона, где развернулись строительные работы.

Кроме того, руководство области встречается с жителями затопленных дачных сообществ, разъясняя механизмы возмещения ущерба, нанесенного стихией. Вопросов у пострадавших немало. Нередки случаи, когда стройка жилища, ушедшего под воду, не была завершена, или документы на дом оформлены на родственников, у которых есть другое жилье. Дачники также просят ускорить оценку ущерба. Как заверил аким области Нариман Турегалиев на недавней встрече, чис­ло оценщиков в очередной раз будет увеличено.

#уральск #ущерб #паводок #жилье #новоселье

Популярное

Все
В Астане прошел закрытый показ фильма «Жамбыл. Жаңа дәуір»
В Улытау обсудили планы по строительству АЭС
Проблемы в организации питания в школах и детсадах связаны с частой сменяемостью поставщиков
Мусор можно просто не покупать
Тысячи деревьев высадили в Мангистауской области
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
Уникальный музей боевой техники открылся в Конаеве
Здесь трудятся «правильные» пчелы
В спорте нет границ
Экспонаты трогать разрешается!
В Конаеве открылся летний лагерь для особенных детей
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Когда лучше один раз увидеть...
Еще двенадцать семей из Уральска получили новые квартиры
Больница начинается с приемного покоя
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
На премьер-министра Дании напали в Копенгагене
Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Европы по футболу
Интерес инвесторов к разведке металлов растет
В Петропавловске мать с тремя детьми получила ключи от нового дома
Онкологические организации получили свыше 30 млрд тенге необоснованной прибыли – Минздрав
Roland Garros: Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка турнира
Читать книги, учить стихи, ходить в кино…
Укреплять инклюзивность на госслужбе
Roland Garros: Зверев сыграет с Алькарасом в финале
В Астане обсудили продвижение госязыка как средства межэтнического общения
Как Казахстан развивает молочное производство
Спецтехнику для уборки улиц на 3 млрд тенге приобрели в Актобе
ИТРовцев признали виновными в гибели шахтеров
Участок проспекта Момышулы частично закроют в связи с ремонтом в Астане
Министр культуры и информации встретилась участниками Молодежного театрального форума
Где же она, последняя инстанция?
Паводки: новый микрорайон вырос в СКО
Автомобильные пункты пропуска на границе с КНР будут закрыты 10 июня
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Когда лучше один раз увидеть...
Экспонаты трогать разрешается!
Впервые проведена перекрестная трансплантация почек у взрос…
Открываются «клиники одного дня»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]