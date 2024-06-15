Еще двенадцать семей из Уральска получили новые квартиры

Семья Айнаш Саменовой в ­2017 году построила дом в дачном сообществе «Комарово». Проживали в нем ­круглый год. После паводка комиссия признала, что дом восстановлению не подлежит. Вчера Айнаш вручили ключи от новой квартиры.

– Мы и не ожидали, что будем жить в новом доме в центре города! Я благодарна Главе государства за оказание такой помощи, – не скрывает радости женщина.

На сегодня уже 71 семья, потерявшая единственное жилье из-за наводнения, получила квартиры.

Полным ходом ведется возведение домов для пострадавших в районах области.

Так, в Бурлинском районе, где строят 60 домов, сдача объектов со всей необходимой инфраструктурой запланирована на август. Темпы и ка­чество строительства – на постоянном контроле уполномоченных органов. Наблюдать за ним могут также общест­венники и сами сельчане: 16 камер видеонаблюдения установлены на стройплощадках восьми сел региона, где развернулись строительные работы.

Кроме того, руководство области встречается с жителями затопленных дачных сообществ, разъясняя механизмы возмещения ущерба, нанесенного стихией. Вопросов у пострадавших немало. Нередки случаи, когда стройка жилища, ушедшего под воду, не была завершена, или документы на дом оформлены на родственников, у которых есть другое жилье. Дачники также просят ускорить оценку ущерба. Как заверил аким области Нариман Турегалиев на недавней встрече, чис­ло оценщиков в очередной раз будет увеличено.