Еще одна область Казахстана вошла в "желтую" зону по коронавирусу

Общество
Екатерина Елисеева
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов в ходе онлайн-брифинга в СЦК назвал еще один регион Казахстана, который так же, как и Восточно-Казахстанская область, вошел в "желтую" зону по коронавирусной инфекции, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Регионов с критическими значениями на данный момент нет. Есть регион в "желтой" зоне - это Северо-Казахстанская область. И Восточно-Казахстанская область также находится в "желтой" зоне", – сообщил спикер. 

Также Ерлан Киясов назвал причины высокого роста заболеваемости коронавирусом в ВКО.

Ранее сообщалось, что Алматы и Нур-Султан оказались в "лидерах" по росту числа случаев COVID-19 и что регионы Казахстана разделили на 3 зоны.

"Это красная, желтая и зеленая зоны. Распределение регионов по зонам связано с двумя показателями – показателем репродукции, то есть передачи инфекции от заболевшего контактному лицу, и показателем заболеваемости на 100 тысяч населения за последние семь дней", –  разъяснила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.

Так, по ее словам, чтобы попасть в красную зону, показатель заболеваемости в регионе должен быть более 50 на 100 тысяч человек, а показатель репродукции – больше единицы.

Напомним, с 1 ноября в Восточно-Казахстанской области установят блокпосты.

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