Еще одна область Казахстана вошла в "желтую" зону по коронавирусу

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Вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов в ходе онлайн-брифинга в СЦК назвал еще один регион Казахстана, который так же, как и Восточно-Казахстанская область, вошел в "желтую" зону по коронавирусной инфекции, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Регионов с критическими значениями на данный момент нет. Есть регион в "желтой" зоне - это Северо-Казахстанская область. И Восточно-Казахстанская область также находится в "желтой" зоне", – сообщил спикер.
Также Ерлан Киясов назвал причины высокого роста
заболеваемости коронавирусом в ВКО.
Ранее сообщалось, что Алматы и Нур-Султан оказались в "лидерах" по росту числа
случаев COVID-19 и что регионы Казахстана разделили на 3 зоны.
"Это красная, желтая и зеленая зоны. Распределение регионов по зонам связано с двумя показателями – показателем репродукции, то есть передачи инфекции от заболевшего контактному лицу, и показателем заболеваемости на 100 тысяч населения за последние семь дней", – разъяснила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.
Так, по ее словам, чтобы попасть в красную зону, показатель заболеваемости в регионе должен быть более 50 на 100 тысяч человек, а показатель репродукции – больше единицы.
Напомним, с 1 ноября в Восточно-Казахстанской области установят
блокпосты.