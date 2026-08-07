Арбузный рай

Общество
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Фестиваль бахчеводов прошел в районе Аккулы Павлодарской области

фото Есенжола Исабека

Лебяжинские арбузы – именно под старым названием района их по-прежнему знают в области и за ее пределами – давно стали гастрономическим брендом Павлодарского Прииртышья. Созревают они позже привозных: сезон местных арбузов только начинается, когда на прилавках уже давно есть продукция из южных регионов. Но своих, лебяжинских, павлодарцы традиционно ждут с особым нетерпением.

Бахчеводством в районе занимаются десятилетиями. Благодаря особенностям песчаной почвы и климата местные фермеры выращивают арбузы в основном без полива, только на дождевой воде. Даже в засушливый год урожай получается отличный: корневая сис­тема растения уходит глубоко в землю и так добывает влагу. Вот и получается, что важное преимущество местной продукции – экологичность.

Фестиваль «Арбузный рай» проводят в районе Аккулы много лет. Впервые такой праздник здесь организовали в 2012 году, и одним из его инициаторов был Кайрат Шапуов – фермер с 28-летним стажем, который фактически стоял у истоков современного бахчеводства района. Начинал он с 20 га, постепенно расширял площади, экспериментируя с посевами, – за эти годы через его хозяйство «прошли» сотни сортов. В результате Кайрат Шапуов оставил те, которые лучше всего приспособились к местным условиям. Сегодня в хозяйстве выращивают более 40 сортов, 32 из них фермер представил на фестивале. Есть ранние, средне­спелые и поздние арбузы, благодаря чему сезон можно растянуть до осени, снимая последний урожай к октябрю.

Селекция – отдельное нап­равление работы хозяйства. В 2011 году здесь одними из первых в Казахстане начали выращивать желтые арбузы. Поначалу жители области непривычную мякоть воспринимали настороженно, но постепенно такие арбузы нашли своего покупателя.

– Сначала люди не понимали, почему мякоть желтая, покупать не хотели. Потом появился спрос. Позже путем селекции мы получили уже собственные сорта желтых арбузов, – рассказал бахчевод.

Выращивают в хозяйстве и экзотические оранжевые сорта, а также знаменитый сорт «луна и звезды»: на темно-зеленой кожуре есть большое желтое пятно и множество мелких точек, что напоминает ночной небосклон. Семена этого сорта в свое время заказывали из США. Есть гибри­ды, которые получились путем скрещивания с тыквой, лимоном, манго.

На фестивале арбуз стал основой и для кулинарных экспериментов: из него готовили лимонады, мороженое, варенье, цукаты, соленья, пироги, смузи и даже мед.

Отдельной частью праздника стала выставка карвинга (фигурная резка по овощам и фруктам). Прошло и традиционное дефиле в красно-зеленых «арбузных» костюмах, которые участницы создавали своими руками. Были соревнования на скорость поедания арбуза, конкурсы силачей, турнир по шашкам, где вместо обычных фигур использовали арбузы и дыни. Выбирали и самую тяжелую ягоду – арбуз-рекордсмен весил 21 кг.

Сегодня арбузы в районе выращивают 19 хозяйств. По данным руководителя отдела сельского хозяйства района Аккулы Алима Бейсембекова, под бахчевые культуры отведено 1 880 га. Средняя урожайность составляет около 400 ц⁄га. Уже собрано более 30 тыс. тонн продукции – примерно на 10% больше, чем годом ранее. Урожай отправляют не только по Павлодарской области, но также в Астану и Караганду.

#Павлодарская область #арбузы #Фестиваль бахчеводов #Аккулы

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