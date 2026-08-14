Проверять первоисточники и доверять только официальным данным – казахстанцев предупредили о распространении фейков

Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при Президенте Республики Казахстан сообщает, что в преддверии выборов в Курултай в информационном пространстве фиксируется массовое распространение недостоверных сведений, фейков и провокационных материалов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Наблюдается системное применение технологий информационного влияния. На первом этапе конструируется провокационный повод, затем он публикуется на анонимных площадках, после чего одномоментно распространяется бот-сетями. Это позволяет создать искусственный эффект массовости и сымитировать широкий общественный резонанс.

О централизованном и организованном характере свидетельствует синхронный выход публикаций с идентичными тезисами и визуальным оформлением. В дальнейшем эти сообщения массово тиражируются на различных платформах.

Основными каналами распространения выступают анонимные Telegram-каналы, сообщества в социальных сетях и «сетки» взаимосвязанных бот-аккаунтов. В ряде случаев прослеживаются явные признаки скоординированной работы из-за рубежа.

В фокусе внимания организаторов и исполнителей подобных кампаний находятся наиболее значимые для общества темы – избирательный процесс, внешняя политика и социально-экономические вопросы.

Значительная часть такого контента генерируется с помощью технологии ИИ. Создаются и затем широко распространяются дипфейки – поддельные, но реалистичные аудио-, фото- и видеоматериалы.

Цель подобных действий – дискредитация государственных институтов и официальных лиц, подрыв доверия к институтам власти и искусственное создание социальной напряженности.

Напомним, что Центр ранее предупреждал о возможной активизации информационно-манипулятивных кампаний по мере приближения выборов в Курылтай. В условиях электорального периода такие атаки нацелены на снижение доверия граждан к избирательному процессу. Их задача – спровоцировать тревожность в обществе и перевести конструктивный диалог в русло взаимных обвинений и открытой конфронтации.

В целом за период электоральной кампании зафиксировано порядка 15 серий информационных вбросов, распространенных на более чем двухстах анонимных и деструктивных аккаунтах социальных платформ, сайтах и других ресурсов, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, манипулятивной информации, подделок документов, дипфейков с использованием образов казахстанских и зарубежных селебрити, а также руководителей государственных органов.

С целью их нейтрализации подготовлено и опубликовано 44 материала – видеоролики, инструкции, обучающие постеры, посты по опровержению, просвещению и развенчанию наиболее распространенных и повторяющихся мифов вокруг электоральной кампании.

Центр призывает граждан критически относиться к информации из анонимных источников, особенно к публикациям эмоционально-провокационного характера. Одновременное появление одного и того же сообщения на десятках каналов и аккаунтах не является подтверждением его достоверности.

Проверяйте первоисточник, сопоставляйте информацию с официальными данными и материалами профессиональных СМИ. Не распространяйте сведения, достоверность которых не подтверждена.

Не позволяйте анонимным ресурсам, бот-сетям и внешним центрам манипуляций и дезинформации использовать вас для распространения деструктивной информационной повестки.