82-летний пенсионер пробежал марафон в Атырауской области

Общество

Для участников это было не просто спортивное соревнование

Фото: акимат Атырауской области

В рамках фестиваля Lotus Fest-2026 состоялся Run-марафон. В забеге приняли участие 94 человека, которые преодолели дистанцию в 3 километра, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

По информации Региональной службы коммуникаций, самому старшему участнику забега — 82 года. Участие жителей разных возрастов показало растущий интерес населения к массовому спорту.

Участник, первый пришедший к финишу, Диар Куспанов, поделился впечатлениями:

«Я первым завершил марафон. Было немного сложно, но впечатления просто невероятные. Думаю, каждый, кто пробежал этот марафон, получил особые эмоции. Поздравляю с первым Run-марафоном!», — отметил он.

Для участников это было не просто спортивное соревнование, а возможность провести время на природе и получить заряд положительных эмоций. После завершения марафона все участники преодолели свою дистанцию и продолжили наслаждаться праздничной атмосферой фестиваля.

#Спорт #марафон #Атырауская область

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