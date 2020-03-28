Еще одна победа: пациент выздоровел от коронавируса в Алматы

Еще один пациент излечился от коронавирусной инфекции в Алматы, число вызоровевших в Казахстане достигло 14, передает Kazpravda.kz.
"Еще 1 человек вылечился от коронавируса. Итого выздоровело 14 человек: 12 в Нур-Султане и 2 в Алматы", – сообщили в оперативном штабе Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.
Ранее по официальным данным признаны вылечившимися от коронавируса 11 пациентов в Нур-Султане. Они готовятся к выписке из стационара и будут помещены на домашний карантин на 2 недели.
