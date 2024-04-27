Еще восемь семей получили квартиры в Кокшетау Статьи 27 апреля 2024 г. 3:08 93 Раушан Утеулина Ключи от нового жилья им вручил аким области Марат Ахметжанов. фото пресс-служба акимата Окруженная журналистами горожанка Асыл Бектемирова не может от волнения говорить. Она благодарит Главу государства, руководство области за то, что их жилищная проблема решилась в течение месяца. Их жилье по заключению экспертной комиссии оказалось непригодным для проживания. Зато теперь они с супругом будут жить в благоустроенной квартире, которую нашли сами. Добавим, что все новоселы получили возможность самостоятельно выбрать себе квартиры в разных районах города. Так, Юлия Николаева стала хозяйкой уютной двухкомнатной квартиры в одной из городских новостроек. – Сегодняшнее событие является важным не только для нашей семьи, но и для всех пострадавших от стихии кокшетаусцев. Спасибо большое нашему Президенту за то, что нас не оставили один на один с проблемами. Благодаря заботе государства исполнилась моя заветная мечта – я получила квартиру, – делится Юлия Николаева. Глава региона, поздравляя кокшетаусцев, отметил, что удалось минимизировать последствия паводка благодаря совместным оперативным усилиям. Он напомнил слова Главы государства: «Никто не останется без внимания. Каждый гражданин, каждая семья будут обеспечены соответствующей заботой государства». – Исполняя поручение Президента, мы продолжаем вручать ключи от квартир гражданам, чьи дома пострадали от стихии, – сказал Марат Ахметжанов. К слову, в тот же день в Кокшетау начался снос ветхого жилья в районе вокзала. Нынешним летом на этом месте начнется строительство современных многоквартирных домов. Было отмечено, что на сегодня приобретены квартиры 11 пострадавшим семьям в Кокшетау. В целом по области оказывается необходимая поддержка пострадавшим от паводка людям, приняты меры по восстановлению имущества граждан. Так, 1 054 акмолинца уже получили единовременные выплаты в размере 100 МРП. Возмещены расходы на ремонтные работы 74 семьям в Аккольском, Аршалынском, Ерейментауском, Жаксынском, Зерендинском, Целиноградском районах. Обследование домов продолжается, как и оценка материального ущерба. #акимат #Кокшетау #квартиры #ключи