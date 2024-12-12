Если не мы, то кто!?

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В Концертном зале Государственной филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию со дня образования подразделения специального назначения (ПСН) «Бүркіт» Национальной гвардии Республики Казахстан. Этот день стал важной вехой в истории элитного подразделения, которое на протяжении четверти века стоит на страже безопасности и стабильности страны

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

11 декабря 1999 года министр внутренних дел Республики Казахстан, генерал-лейтенант Каирбек Сулейменов, подписал приказ о формировании отряда специального назначения «Бүркіт» в составе внутренних войск МВД. Новое подразделение стало преемником первой учебной роты спецназа внутренних войск, получив развитие и укрепление. Сегодня «Бүркіт» представляет собой сильное, высокопрофессиональное и мобильное подразделение с дислокацией в крупнейших городах Казахстана.

Служить в спецназе — задача не из лёгких, но ещё сложнее попасть в его ряды. Отбор кандидатов проводится по строгим критериям, где особое внимание уделяется физической подготовке, бойцовским качествам, способности ориентироваться в экстремальных ситуациях и устойчивости нервной системы. Все эти требования необходимы для выполнения сложных задач, которые ставятся перед бойцами «Бүркіт».

Подразделение выполняет широкий спектр задач, включая участие в операциях по задержанию особо опасных преступников совместно с органами внутренних дел, борьбу с незаконными вооружёнными формированиями, предотвращение диверсий на особо важных государственных и стратегических объектах, пресечение массовых беспорядков, освобождение заложников и обеспечение общественного порядка. Кроме того, бойцы «Бүркіт» задействованы в антитеррористических операциях, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в выполнении отдельных задач в условиях чрезвычайного или военного положения.

Сотрудники подразделения ежегодно подтверждают свою высокую подготовку на международном уровне. Бойцы спецназа участвуют в соревнованиях «UAE SWAT Challenge», которые называют «Олимпиадой спецназа». Уже второй год подряд представители «Бүркіт» демонстрируют свои навыки, занимая лидирующие позиции среди спецподразделений со всего мира. Также военнослужащие проходят подготовку и обмениваются опытом за рубежом, что позволяет им совершенствовать свои профессиональные навыки.

На торжественном мероприятии бойцов «Бүркіт» поздравил заместитель Министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков. Он отметил, что высокий уровень подготовки подразделений специального назначения позволяет эффективно обеспечивать безопасность государства и его граждан.

- Высокий уровень подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии, как и других специальных органов страны, позволяет надёжно обеспечивать безопасность нашего государства, наших граждан. Благодаря вашему профессионализму, стойкости и верности долгу, наша страна может быть уверена в своей безопасности. Каждый из вас ежедневно демонстрирует, что готов справляться с самыми сложными вызовами, защищая граждан и государство. Это огромный труд, который заслуживает искреннего уважения. Желаю вам здоровья, успехов в службе на благо нашего государства, — подчеркнул генерал-майор Ансаган Балтабеков.

К слову, подразделение специального назначения «Бүркіт» по праву считается элитой войск. Его бойцы являются образцом мужества, профессионализма и преданности Родине. Многие из них удостоены государственных наград за самоотверженность при выполнении служебно-боевых задач. Испытания на краповый берет и нагрудный знак спецназа, славящиеся своей сложностью, остаются символом высшей готовности к выполнению задач любой сложности.

Стоит отметить, что в ноябре 2023 года в Алматы состоялась презентация художественного фильма «Burkit отряд специального назначения» о мужестве и самоотверженности военнослужащих Национальной гвардии РК. Картина была снята по заказу Государственного центра поддержки национального кино Министерства культуры и информации Республики Казахстан, где были задействованы лучшие казахстанские актеры дрим-каст, монтажные работы проведены режиссером монтажа из Голливуда.

За 25 лет существования подразделения бойцы «Бүркіт» многократно демонстрировали героизм и верность своему долгу, оставаясь надёжной опорой государства и его граждан.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, в котором принял участие Ансамбль песни и танца Национальной гвардии. С показательным выступлением по рукопашному бою выступили воспитанники военно-патриотического клуба «Жас Бүркіт» воинской части 5573. С песней «Бүркіт ұландары – ерлік жолында» выступили победители смотра-конкурса художественной самодеятельности подразделений «Бүркіт» - военнослужащие воинской части 3502 и солисты мужского хора Ансамбля песни и танца. Кульминацией вечера стало исполнение музыкальных композиций «Біз болмасақ онда кім?!», а также произведения «Елдің қорғаны» в исполнении трио солистов Ансамбля.

#концерт #Нацгвардия

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