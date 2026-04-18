Эсмигуль Куюлова принесла Казахстану первую медаль ЧА по дзюдо в Китае

На чемпионате Азии по дзюдо в Ордосе в копилку сборной Казахстана поступила первая медаль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма

Вышедшая через утешительный раунд на поединок за «бронзу» Эсмигуль Куюлова ( -63кг) одержала вверх над Ян Пей-Чун (Китайский Тайбэй). Соперница не смогла продолжить схватку ввиду травмы, полученной во время поединка.

В ведомстве отметили, Эсмигуль уже становилась бронзовым призёром прошлогоднего чемпионата Азии в Бангкоке (Тайланд), а также стала третьей на Азиатских Играх в Ханчжоу (КНР) в 2023 году.