Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев ответил на вопрос журналистов о гражданах Казахстана в Катаре, сообщает Kazpravda.kz
- Безусловно, в Катаре есть наши граждане. Но слава богу, среди жертв граждан Казахстана нет. Никто не обращался, - сказал он в кулуарах Мажилиса.
По данным замминистра, в Катаре порядка 1,5 тысяч казахстанцев. Из них 516 человек на консульском учете.
- С ними мы на постоянном контакте, - добавил Бакаев.
Как информирует Eadaily.com, в нападении на столицу Катара Израиль задействовал около 15 боевых самолетов и сбросил более 10 боеприпасов.
Президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе, столице Катара.
"Какими бы целями ни были мотивированы эти действия, они недопустимы, поскольку явно попирают суверенные права катарского государства и идут вразрез с принципами международного права", - говорится в сообщении Акорды.