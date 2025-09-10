Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев ответил на вопрос журналистов о гражданах Казахстана в Катаре, сообщает Kazpravda.kz

Фото © Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

- Безусловно, в Катаре есть наши граждане. Но слава богу, среди жертв граждан Казахстана нет. Никто не обращался, - сказал он в кулуарах Мажилиса.

По данным замминистра, в Катаре порядка 1,5 тысяч казахстанцев. Из них 516 человек на консульском учете.

- С ними мы на постоянном контакте, - добавил Бакаев.

Как информирует Eadaily.com, в нападении на столицу Катара Израиль задействовал около 15 боевых самолетов и сбросил более 10 боеприпасов.

Президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе, столице Катара.