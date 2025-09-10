Есть ли казахстанцы среди пострадавших в Катаре, ответили в МИД

Происшествия,В мире
123
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев ответил на вопрос журналистов о гражданах Казахстана в Катаре, сообщает Kazpravda.kz

Фото © Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

- Безусловно, в Катаре есть наши граждане. Но слава богу, среди жертв граждан Казахстана нет. Никто не обращался, - сказал он в кулуарах Мажилиса.

По данным замминистра, в Катаре порядка 1,5 тысяч казахстанцев. Из них 516 человек на консульском учете.

- С ними мы на постоянном контакте, - добавил Бакаев.

Как информирует Eadaily.com, в нападении на столицу Катара Израиль задействовал около 15 боевых самолетов и сбросил более 10 боеприпасов.

Президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе, столице Катара.

"Какими бы целями ни были мотивированы эти действия, они недопустимы, поскольку явно попирают суверенные права катарского государства и идут вразрез с принципами международного права", - говорится в сообщении Акорды.

 

 

#МИД #Доха #Катар #атака

Популярное

Все
Контуры будущего определены
Политические реформы и цифровой суверенитет
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Цифровая трансформация судебной системы
Запущено производство автоаксессуаров
А лаборатория-то зеленая!
Реабилитационный центр открылся в Сауране
Это где-то рядом с юртой: мед, кумыс, перепела
Ждут сельчане новоселья
Признание в любви
На крыльях духа
Указ Президента Республики Казахстан О Желдибае Р. С.
Там, где готовят востребованных специалистов
Чтобы не попасться «черным финансистам»
Прочти 15 книг – получи миллион
Поединки на британском ринге
Обнять родителей спустя четверть века
Здоровье становится приоритетом
Приглядывают за временем
Распоряжение Главы государства о назначении
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Учение с увлечением
Мост обрушился после ремонта
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
По лучшим мировым стандартам
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
В Кызылординской области началась уборка риса
На пути к е-экономике будущего
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Аккайын пришел природный газ
Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Пекине
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Власти Кыргызстана изменят правила восхождения к вершинам
В столице Непала уничтожен крупнейший дворец Азии
Трамп не удивлен ударами Израиля по Катару
Премьер-министром Франции назначен министр обороны Лекорню

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]