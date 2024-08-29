Тема бытового насилия приобретает все большую акту­альность. По статистике, соответствующие преступления регистрируются практически в каждой третьей семье. Но есть ли управа на абьюзеров?

фото из архива "КП"

Президент Касым-Жомарт Токаев­ подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, а также поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые направлены на радикальное решение проблемы.

«Мы должны вместе противодействовать любым попыткам оправдания деструктивного, антисоциального поведения, бороться против правового нигилизма. Следует решительно и единодушно выступить против беззакония и жестокости. Мы как общество должны отторгать любое нарушение норм и правил, любое неуважение к общечеловеческим ценностям», – отметил Глава государства.

Однако абьюзеров, видимо, ничего не пугает. Как проинформировали в департаменте полиции Атырауской области, за полугодие 19 преступлений были совершены в отношении женщин, за тот же период прошлого года – семь. Помимо умышленного причинения вреда здоровью, зафиксированы четыре факта убийства.

Где искать защиту, если муж не дает спокойно жить, измывается над домашними? На помощь могут прийти в государственном кризисном центре по ресоциализации женщин, подвергшихся домашнему насилию. В нынешнем году сотрудники полиции поместили сюда 15 женщин и 37 детей-подростков.

Местные общественники считают, что необходимы не только кризисные центры, но и центры поддержки семьи. Потому как первые работают уже по фактам совершенного насилия, а вторые предотвращали бы их.

– Новый закон лучше защищает женщин и детей, теперь профилактика бытового насилия станет эффективнее. А насилие против детей – это вообще глобальная проблема, – говорит профессор Нурлы Айтиева.

С семейно-бытовым насилием надо бороться эффективно и на законодательном уровне. Ведь его жертвы совершенно беззащитны.

По словам известного в регионе юриста Салтанат Рахимовой, во-первых, необходимо ужесточить наказание за такие преступления.

– На сегодняшний день побои члена своей семьи влекут предупреждение или арест до десяти суток. Умышленное причинение легкого вреда здоровью влечет предупреждение или арест до 15 суток. К сравнению, за повторно в течение года выброшенный на улице окурок можно получить 15 суток без предупреждения. Так эффективна ли у нас борьба с бытовым насилием? Как вы думаете: избивание без следов – это преступление? А если избил, оставив лишь синяки и ссадины? – задается неудобными вопросами Салтанат Рахимова.

Во-вторых, считает она, необходимо усилить эффективность профилактических мер против семейно-бытового насилия.

– Был случай в Жылыойском районе, когда ночью мужчине, устроившему скандал и избившему беременную жену, в отделении полиции вручили защитное предписание, а днем он вернулся и снова избил супругу. За это полиция в отношении него оформила протокол, направила дело в суд, а судья его «наказал» предупреждением, – говорит Салтанат Рахимова. – Сколько женщин с детьми убегают от мужей-тиранов, прячутся у родственников, в кризисных центрах, в домах матерей! А прежде чем запретить домашнему тирану проживать с домочадцами в одном доме до 30 суток, необходимо удостовериться, имеет ли он другое жилье. Но то, что он его не имеет, еще больше нарушает права потерпевших – жен, детей.