Есть мечта – петь под домбру

Общество
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Валентина Мелехова, Костанайская область

Молодому человеку, в совершенстве владеющему казахским языком, это крайне необходимо.

фото из архива Бориса Щетинко

Учитель информатики из глубинки Костанайской области Борис Щетинко мечтает о земном и в то же время о возвышенном – научиться играть на домбре кюй «Адай». Как раз сейчас он осваивает национальный инструмент. Правда, пока звуки из инструмента извлекает не столь уверенно и профессионально, как хотелось бы, вопреки расхожему мнению о том, что умеющему играть на гитаре проще освоить домбру. Но не сдается, не в его это стиле.

Страница Бориса в ТikТоk, которую он ведет исключительно на казахском языке, делясь своим творчеством и рассказывая о премудростях другого своего хобби – рыбалке, пользуется большой популярностью. Его деятельность привлекла внимание представителей областной Ассамблеи народа Казахстана, и с тех пор Бориса приглашают на различные мероприятия.

А началось все в раннем детстве. В 90-е в его родное село Уштобе под Аркалыком, как в общем-то и в окрестные населенные пункты Костанайской области, стали приезжать переселенцы с юга страны, и мальчишке очень уж хотелось с ними подружиться.

– Рвение в изучении языка я проявил уже в первом классе, как только мы начали изучать алфавит. За это большая благодарность учителю Айткуль Поезовне Шайкибековой. Ее уроки были настолько интересны, что только ленивый уходил с них без новых знаний. Мы, кстати, с ней по сей день общаемся, правда, только через WatsApp, поскольку она сейчас живет и работает в Рудном, – рассказал Борис Щетинко. – Большую роль сыграла и среда. Когда тебя окружают носители языка и ты не можешь с ними нормально контактировать, это и стимулирует и в то же время очень хорошо помогает. Постоянно слыша речь, ты привыкаешь к ней и быстрее начинаешь понимать, заодно исчезает и разговорный барьер. Мне помог мой сосед Акылбек Байдрахманов, который в свое время заменил мне отца. Сначала с ним занимался, а потом и с его детьми.

Шли годы. Борис окончил школу, отслужил в армии, а затем отучился в институте и стал работать учителем информатики в одной из костанайских школ. Но так вышло, что год спустя, в 2015-м, он вернулся в родное село Уштобе. Сначала трудился в ТОО, а затем понял, что жить не может без своего призвания, и снова пошел учительствовать, только уже в местную школу. Тут-то знание государственного языка пригодилось вновь. Борис преподает в смешанной школе, но в основном его уроки проходят на казахском.

– Знание государственного языка дает преимущества и в профессии, и в жизни. Если ты знаешь казахский, тебе открыты практически все двери. Так что сегодня это не только обязанность каждого граж­данина Казахстана, но еще и стимул для саморазвития, – уверен Борис Щетинко.

К слову, он не останавливается на дос­тигнутом, неустанно учится чему-то новому, продолжая оттачивать свое мас­терство. В этом ему помогают и книги, и песни, которые он исполняет пока в сопровождении караоке, но надеется и верит, что в ближайшем будущем, когда окончательно освоит домбру, будет петь под звуки национального инструмента.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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