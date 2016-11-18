Есть вершины повыше Эвереста... Статьи 1536 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Путь к себе – через горы



История космонавтики говорит о том, что вокруг Земли уже летало порядка 550 человек. А на все 14 главных вершин планеты поднялись всего 33 отважных альпиниста. Первые в этом списке – великие итальянец Райнхольд Месснер и поляк Ежи Кукучка: они завершили индивидуальные программы Quest 14 соответственно в 1986 и 1987 годах. А в космосе первый человек побывал на 25 лет (!) раньше, чем первый альпинист поднялся на все гиганты мира. Это так, чтобы понять, каково быть сильнейшим в мировом высотном альпинизме.



27-й в почетном списке горовосходителей – алматинец Максут Жумаев. Первую супервершину – Шиша Пангму – он увидел перед собой в мае 2000 года, когда еще был... третьеразрядником. И очень загордился, поднявшись на нее: считал, что уже увековечил свое имя в истории казахстанского альпинизма. А 23 августа 2011 года, совершив вместе со своим земляком Василием Пивцовым и Герлиндой Кальтенбруннер из Австрии успешное восхождение на К-2, завершил эту сложнейшую программу, растянувшуюся на долгих 11 лет. Побывать на вершинах Канченджанга и Макалу, Чо-Ойю и Аннапурна, Джахулагири и Эвересте, Манаслу и Лходзе – это как побывать на новой планете, испытать новый космический корабль, просто заново родиться...



Когда он почувствовал себя на самом деле успешным человеком? Тогда, признается Максут, когда программа восхождения на все восьмитысячники была завершена. Локальные спортивные победы, конечно, все эти годы были неоспоримы, но, чтобы не сглазить, не спугнуть удачу, Жумаев никогда не давал себе ни шанса, ни повода расслабиться. На свидание с К-2, к примеру, он выходил несколько раз и только во время шестой попытки сумел подняться на эту сложную, просто скверную по погодным условиям­ вершину. В нынешнем году, к слову говоря, на К-2 (или Чогори, это еще одно название горы высотой 8 611 м над уровнем моря) не поднялся ни один альпинист мира! Оказалось, что такой шанс она дает смельчакам лишь два-три дня за сезон, все остальное время штурмовать К-2 просто бессмысленно и невероятно опасно.



Жумаев ходил на Чогори шесть раз, Василий Пивцов – семь... Удачно сходили только один раз – в самом конце программы...



Созвучное восприятие мира



Уже тогда, взбираясь на суровые вершины, неделями коротая морозные ночи в космическом высокогорье, Максут исподволь чувствовал, что спорт, альпинизм, сложнейшие восхождения, уважение товарищей и восторженное отношение к нему земляков – это лишь одна сторона его судьбы. На самом же деле спортивные достижения были для Жумаева неким плацдармом, трамплином в судьбе, а не основным делом в жизни. Да, горы, вершины, восхождения – очень хороший путь (как и путь самурая), на котором можно воспитать в себе сильную личность. Но для чего ему с завидным упорством становиться сильной личностью, когда восьмитысячников становится все меньше? Ну совершил восхождение на последнюю гору, понял, что сильной личностью стал, а для чего? Тебе аплодируют страна и спортивный мир, Википедия публикует список всех знаменательных подъемов, напоминает читателям, что Максут Жумаев – всего лишь 12-й человек в мире, который совершил восхождения на все «крыши мира» без использования дополнительного кислорода.



А дальше-то что? Кому еще, кроме себя, нужна эта воспитанная высоко в горах сила личности?



Жумаев давно понял, что после большого спорта использовать весь багаж знаний, накопленный опыт нужно на благое дело. Причем не обязательно ковать железо, пока оно горячо. В том смысле, что хорошие дела можно делать не только и не столько между восхождениями и во время них, впопыхах, без глубокого осмысления, но и по большому счету – будучи уже полностью готовым их делать.



В ближнем рассмотрении и окружении – это семья. Пришло время сделать ее по-настоящему счастливой, ведь раньше дома никому не хотелось расставаться с мужем и отцом на долгие месяцы, каждый день волноваться за него. А приходилось! Но вот настала пора обеспечить семью, создать условия для развития детей. Вот как раз это Максут и считает слагаемым счас­тья. Несмотря ни на что, Жумаев считает себя сугубо семейным человеком, которому вместе с женой Ольгой нужно воспитать троих детей: восьмилетнего Исатая, семилетнюю Айлин и полуторагодовалого Батырхана. Старшему сынишке, влюб­ленному в хоккей, нужно уделить внимание на льду, дочурке – помочь в осуществ­лении каких-то ее творческих планов.



В семье у Жумаевых есть традиция в дни осенних школьных каникул выезжать в Чунджу на горячие источники. Минеральная вода, определенная земная энергетика – для детей там плескаться – полное счастье. Максут с Ольгой считают, что это, во-первых, подготовка детей к зиме с иммунной точки зрения, во-вторых, отличная возможность для родителей просто побыть пару суток с детьми, особенно с младшим сынишкой. Вот именно в такие минуты Жумаев ощущает, что счастье, испытываемое родителями, прямо-таки отражается в глазах его детей.



А еще всю их семью можно увидеть на велосипедах во время каких-то спортивных праздников. У них с Ольгой и общественные дела общие – а это социальные проекты, которые не приносят никакой выгоды. Просто эти дополнительные нагрузки созвучны с мировоззрением Максута и Ольги. К примеру, недавно была акция против курения табака и кальяна. Жумаев, сам никогда не куривший, двумя руками за здоровый образ жизни, особенно если это касается детей, подрастающего поколения. А еще супруга всегда провожает мужа в аэропорту и там же его встречает. Просто они так дружны и сплоченны! В 2014 году во время проведения республиканского конкурса «Мерейлi отбасы» семья Жумаевых, по мнению алматинского жюри, заняла в самом большом городе страны первое место и поехала в Астану на республиканский финал.



Примеры для подражания



– На мое становление как личности в наибольшей степени повлияли три человека, – рассказывает Максут. – И все они, что самое любопытное, 1940 года рождения. Это мой отец Сагинтай, мой тренер Ерванд Ильинский и Президент моей страны Нурсултан­ Абишевич Назарбаев. С одной стороны, выглядит это как мистика, а с другой – неслучайные случайности.



Отец – это святое. Он долгое время руководил райо­ном, работая секретарем райкома партии. И в районе за это время было много чего построено, улучшено в жизни сельчан. Максут видел, как с утра до ночи работает отец, чтобы жизнь людей улучшалась. Не сидел в кабинете, а выезжал на места, бывал на полях и в животноводческих помещениях, общался с людьми. Он был по большому счету хорошим менеджером в своем районе, а сумел за долгие годы денег заработать только на завидную домашнюю библио­теку. А не на какую-нибудь машину. И поэтому Максут очень гордится своим отцом, который когда-то был назван почетным жителем того района в Уральской области, которым и руководил. А потом почетным жителем там же был назван и сам Максут – за спортивные достижения во славу страны.



Своего тренера Ерванда Тихоновича Ильинского Максут Жумаев считает едва ли не дамокловым мечом над собой. Особенно по части поддержания физической формы. В свои 76 лет Ильинский выглядит превосходно, до сих пор оставаясь для Жумаева тренером и наставником. Я спросил Максута: «А чему может научить, пусть и прекрасный, педагог своего младшего друга, который в спорте добился уже всего?» «Он может научить жизни, – сказал собеседник. – Ерванд Тихонович воспитал порядка двадцати мастеров спорта международного класса, около ста мастеров спорта СССР и РК. Это линкор в нашем понимании, даже авианосец!» Хорошо, что он был рядом, когда эйфория захлестнула молодых альпинистов после первых знаменательных восхождений, хорошо, что держал их в ежовых рукавицах и не давал новичкам ничего – ни квартир, ни каких-то званий и наград. А по большому счету он тогда не дал альпинистам «выключиться из игры», не позволил им растратить свою энергию и эмоции на мелочи жизни, пусть и приятные, связанные с самолюбованием, чест­вованиями, новосельями...



Жумаев понимает, что это за ответственность – быть Президентом такой страны, как Казахстан. Судьбы миллионов людей напрямую связаны с деятельнос­тью Главы государства. С Нурсултаном­ Абишевичем Максут не раз общался, считает его достойнейшим примером для подражания. И просто как гражданин Рес­публики Казахстан, и как военнослужащий, глубоко уважающий Верховного Главнокомандующего Воо­руженными силами РК. Максут – начальник команды инструкторов по горной подготовке Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК.



И вообще у Максута все признаки успешности прямо-таки налицо. Деревьев он высадил предостаточно, детей воспитывает троих, недавно большой дом построил. Да уже пора, а то все по съемным квартирам мотались. Самые первые наброски будущего дома он сделал аж в 2001 году, когда начиналась и программа по восхождению на все восьмитысячники мира. Мечтал и рисовал будущий свой дом где-то высоко в горах, в ходе гималайской экспедиции. И уже тогда предварительный план будущего дома для своей семьи Максут Жумаев показал Ерванду Ильинскому – для ознакомления и каких-то мудрых советов. А полтора месяца назад семья Жумаева в этот дом въехала.



И что, проект выполнен, можно успокоиться? Как бы не так! Максут хочет на зиму возле дома залить небольшой каток, чтобы сынишка всегда был со льдом для хоккея. Может, будет возобновлен проект создания на Шымбулаке летних палаточных лагерей для детишек со всей республики, желающих обу­читься азам альпинизма.



Когда-то в больших горах Максут Жумаев создал прочный фундамент для своей жизни после спорта, и строить­ на этом фундаменте теперь можно буквально все...

