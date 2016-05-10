​Эстафета «Бессмертного полка»

Второй год подряд в главном городе страны проходит эта общественная акция, и, судя по нынешнему числу участников, благородная инициатива с каждым годом становится все масштабнее. В назначенное время плотный строй астанинцев и гостей города с портретами фронтовиков, с праздничной атрибутикой в руках, возглавляемый моторизированной автоколонной, дружно двинулся по улице Тәуелсіздік в сторону Вечного огня у монумента «Отан қорғаушылар».

На протяжении всего пути, а это порядка двух километров, торжест­венное и праздничное шествие сопровождалось песнями военных лет. «Катюша», «День Победы», «Смуглянка» и другие легендарные песни тут же подхватывались многоголосным хором. Водители проезжавшего мимо автотранспорта выражали свою солидарность ритмичными сигналами, а пассажиры все как один торопились заснять праздничное действо на камеры своих телефонов.

В строю – люди самых разных национальностей, профессий, возрастов. Самые юные, с шарами и флажками в руках, восседали на плечах взрослых. Все они пришли в этот день вспомнить тех, кто добыл для своих потомков Великую Победу.

Канзада Байсалбаева держит в руках несколько портретов фронтовиков. На одном из них – ее свекор Байсалбаев Курмангали, на двух других – отец Асипов Конарбай в разные годы. Военный фотограф запечатлел его в 19 лет, когда парня призвали на фронт, на другом снимке – он уже в пожилом возрасте. По словам дочери, отец прошел всю войну, дошел до Берлина, впоследствии стал одним из героев книги «Они вернулись с Победой», выпущенной в Костанае в 2010 году.

Обращает на себя внимание тот факт, что в числе участников мероприятия, наряду со взрослыми, много детей. К примеру, сестры десятиклассница Катя и третьеклассница Лиза Аверины пришли на праздничное шествие с портретами обоих прадедушек. И хотя не застали ни одного из них, о своих героических родственниках девочки знают немало и будут помнить, по их словам, всегда.

– Китаев Александр Федотович – это прадедушка с папиной стороны, он работал в депо и, как железнодорожник, находился в резерве, – рассказывают школьницы. – Он несколько раз сбегал на фронт, но его возвращали. А Аминев Сабир Мухамедьярович – с маминой стороны. Он родом из Башкирии, был главным в стрелковой дивизии, потом попал в госпиталь, и ему ампутировали правую ногу.

Как считает старшая из сестер, проведение акции «Бессмертный полк» – очень хорошая идея, поскольку в ходе подготовки к акции, делая запросы в архивы, просматривая в Интернете, обзванивая родных, они узнали очень много не только о своих корнях, но и об истории войны в целом.

Отдать дань памяти героям-фронтовикам пришла на акцию и большая семья Нургалиевых.

– Моего свекра Нургалиева Кумаша Нургалиевича называли казахским Маресьевым, – делится воспоминаниями Рахима Нургалиева. – Это очень сильный мужественный человек, вернулся с войны без обеих ног и одной руки. Но не сдался перед тяготами жизни и впоследствии стал народным учителем СССР. А на этих портретах – мой отец Галиев Кайдар Галиевич и сват Сармолдинов Бари. Наши легендарные деды и прадеды принесли нам Победу, и мы, счастливые потомки, должны передавать память о них из поколения в поколение.

Об этом же рассуждали и воспитанники карагандинской республиканской школы «Жас Улан» им. Т. Бегельдинова. По словам одного из них – Константина Пивнева, он продолжает военную династию, поскольку и отец посвятил свою жизнь военному делу, и его дедушки воевали, но оба погибли на фронте.

– День Победы – большой праздник для всех нас. И мы тоже хотим стать достойными защитниками Родины и продолжателями славных традиций, – дружно отвечают братья-близнецы Дамир и Радмир Шарагуловы.

…Дружным строем «Бессмертный полк» приблизился к Монументу «Отан қорғаушылар». Люди бережно возлагали цветы к Вечному огню, кто-то при этом смахивал непрошенную слезу. А еще звучало очень много поздравлений – с Великим Днем Победы, которую когда-то завоевали наши отцы огромной ценой.

фото Игоря Бургандинова