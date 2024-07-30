Эстафета огня, шоу, призы: что ждет гостей открытия ЧМ по шахматам в Астане

1 августа в Астане пройдет церемония открытия FIDE World Rapid and Blitz Team Championships 2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Астана встретит многократных чемпионов мира и первые номера мужского и женского рейтингов Магнуса Карлсена и Хоу Ифань, действующих чемпионов мира Цзюй Вэньцзюнь и Дин Лижэня. И это далеко не все звёзды, которые на целую неделю украсят собой шахматный небосвод столицы, отмечают в акимате.

В программе вечера:

- Торжественная эстафета огня 45-й шахматной Олимпиады, посвященной 100-летию ФИДЕ. Огонь на сцене амфитеатра зажгут Магнус Карлсен и Хоу Ифань.

- Увлекательная шоу-программа, хэдлайнером которой выступит группа ORDA.

- Памятные призы. Необходимо купить билет, и тогда у посетителя будет шанс выиграть новый iPhone, AirPods, Яндекс станцию Алиса и доску с автографами чемпионов мира.

Открытие чемпионата состоится 1 августа в Амфитеатре по улице Туран, 2/6. Сбор гостей в 18:30.