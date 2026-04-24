Эстафета памяти

В небольшом помещении, выделенном в здании факультета истории, куда из главного корпуса вуза переехал военно-исторический музей, разместилась лишь малая часть экспонатов, собранных в течение десятилетий Павлом Романовичем Букаткиным. На стендах – восстановленные портреты Героев Советского Союза, призванных на фронт из Западно-Казахстанской области, педагогов-фронтовиков, за стеклом – фотографии, удос­товерения, награды, предметы военных лет, на входе – бюст и портрет выпускника института дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации Леонида Беды, реплики флага Казахстана и Знамени Победы. Остальное пока хранится в фонде.

– Павел Романович мог рассказать о каждом экспонате. Но так как музей работал на общественных началах, по экспозиции нет учетных карточек, описи. И одна из основных наших задач – оцифровать и попытаться выяснить, что это за документы, кто изображен на фото, – говорит старший преподаватель вуза доктор PhD по культурологии Асхат Амен.

Руководство работой музея Асхат Жангельдиевич принял на себя почти три года назад в память о своем деде – участнике Великой Отечественной. В годы студенчества на экскурсиях в вузовском музее, слушая увлекательные рассказы Павла Романовича, он и не предполагал, что когда-нибудь продолжит дело ученого.

– Вклад Павла Романовича ­Букаткина в сохранение исторической памяти трудно переоце­нить. Более 70 лет своей жизни он посвятил работе в вузе, плодотворной исследовательской и педагогической деятельности. И все эти годы собирал, систематизировал данные, всесторонне исследовал роль Казахстана в качестве ближнего тыла во время Сталинградской битвы. Его труды имеют не только научное и познавательное, но и большое воспитательное значение, – отмечает педагог.

О войне Павел Букаткин знал не понаслышке. В мае 1941 года юноша сдавал выпускные экзамены в школе, а летом отнес свои документы в военкомат. Зачисленного в ряды красноармейцев, его направляют в школу военных пилотов в город Фрунзе. Но фронт нуждался в технике, поэтому школу расформировали, а курсантов перераспределили. После обучения в училище связи боевое крещение молодой боец прошел на Курской дуге. Воевал на Центральном, Белорусском, Первом и Четвертом Украинских фронтах. Известие о Победе командир роты связи встретил под Прагой. За проявленный героизм отмечен тремя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», «За взятие Дукли» и другими наградами. Медаль «За храбрость перед врагом» при осво­бождении Чехословакии ему вручал генерал Людвиг Свобода, который впоследствии стал президентом Чехословацкой Респуб­лики. После войны Букаткин продолжил службу в Западной Украине. Вернувшись домой, в 1946 году поступил в Уральский педагогический институт на исторический факультет. Он преподает, активно участвует в общественной жизни, параллельно изучая историю Великой Отечественной войны. Именно Павел Романович доказал, что Западный Казахстан был не глубоким тылом, а прифронтовой зоной Сталинградской битвы. Не раз сюда забрасывали десант для сбора информации, проведения диверсий. Под угрозой были промышленные предприятия, стратегические объекты транспортной инфраструктуры, нефтепроводы. Так, поселок Джаныбек, расположенный на границе с нынешней Волгоградской областью, порой переживал до тридцати авианалетов в сутки. Здесь был построен ложный аэродром, отвлекавший на себя удары фашистской авиа­ции. С особым рвением немцы бомбили и железную дорогу, по которой в Сталинград отправлялись боеприпасы, техника и продовольствие, а в тыл уходили эшелоны с ранеными. В Западный Казахстан были переброшены артилерия, авиация, пехота, механизированные бригады.

Многие годы краевед неустанно записывал рассказы свидетелей военного лихолетья, работал в архивах, собирал документы и фото. Им подготовлены и опуб­ликованы шесть монографий, более 100 научных и методи­ческих очерков и статей. Будучи членом редколлегии, он участвовал в создании многотомника «Книга памяти». Исследования в дальнейшем легли в основу не только его научных публикаций, но и созданного в стенах родного института музея. К слову, идею его создания Букаткин не раз обсуждал с прославленным летчиком Леонидом Игнатьевичем Бедой. Этот музей на долгие годы стал площадкой для проведения масштабной работы по патриотическому воспитанию молодежи. Павел Романович ушел из жизни 22 октября 2019 года в возрасте 96 лет. Но его дело живет.

– Очень важно передать эстафету памяти, рассказывать школьникам и студентам о беспримерном героизме на фронте и тяжелейшем труде в тылу, из которых ковалась Победа, – говорит Асхат Жангельдиевич. – Поэтому на базе музея проводят мероприятия, студенты продолжают вести исследовательскую работу. Экс­курсии, уроки на тему Великой Отечественной войны проводит заместитель декана по воспитательной работе Гульбарам Тлеккабыловна Жалекенова, занятия по краеведению – профессор, доктор исторических наук Агила Мустахимовна Нургалиева. В прошлом году на республиканской предметной олимпиаде будущие историки представили проект – изданную книгу, в которой собрана вся информация по нашим землякам – Героям Советского Союза. Работу признали одной из лучших, она удостоилась третьего места. Сейчас студенты записывают интервью-воспоминания с потомками героев войны. Начат проект по оцифровке мемориальных досок, установленных на зданиях областного центра. Сфотографированы 42 памятные доски, по 28 личнос­тям собрана информация. Аналогичная работа проводится по улицам города, названным в честь участников войны.

Сегодня одна из улиц областного центра носит имя профессора Букаткина. В музее есть стенд, посвященный ему. В следующем году ко Дню Победы в вузе намерены организовать конференцию памяти Павла Романовича, в дальнейшем сделав ее традиционной.

Музей продолжает пополняться экспонатами. Удалось привлечь спонсоров для приобретения полной коллекции точных копий наград времен Великой Отечественной войны. На стене появился знаменитый плакат «Родина-мать зовет!» с текстом военной присяги. Студенты Батырхан Юмашев и Адилет Габдилкаким реставрировали портреты участников войны. В планах – заказать модели военной техники. Музею выделен компьютер, уже доставлена интерактивная панель, куда будут загружаться все оцифрованные данные по экспонатам. Оцифровку проводят студенты под руководством Асхата Амена. В этом году под музей выделят еще один кабинет, помещения будут отремонтированы. А значит, к следующему учебному году площадь экспозиции значительно расширится.