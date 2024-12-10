Этический рефлекс в борьбе за чистоту

Таза Казахстан
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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

За порядок в своем городе или поселке отвечать должен каждый в нем живущий... Этот посыл становится основным в рамках исполнения инициированной Главой государства программы «Таза Қазақстан».

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Закладывая финансовый фундамент на следующий год, депутаты Алматинского маслихата поддержали инициативы акимата мегаполиса, направленные на дальнейшее озеленение города и его благоустройство. Важным шагом, направленным на улучшение порядка, можно считать принятое ранее решение о паспортизации объектов, в соответствии с которым определены их границы и ответственные лица.

Но это только одно направление, где на итоговый результат может повлиять административный ресурс. Не менее важным является повышение культуры поведения и ответственности самих жителей за формирование облика мегаполиса.

Множество проведенных акций по благоустройству и озеленению, призванных стимулировать массовое вовлечение граждан в создание уюта и комфорта на территории их непосредственного проживания, приносит плоды: в городе становится чище. Но добиться главной цели – внедрить на уровне этического рефлекса правило не сорить там, где живешь и отдыхаешь, – пока еще не получилось.

Оно и понятно… Не за день и не за год формируется ответственное отношение к окружающей среде, и несомненно, массовые акции по благоустройству служат и прививкой, и напоминанием о роли каждого гражданина в поддержании и наведении порядка. Поэтому на следующий год в качестве главного приоритета аким Алматы назвал благоустройство и озеленение города.

По словам Ерболата Досаева, в рамках инициированной Главой государства программы «Таза Қазақстан» акиматом принимаются системные меры по благоустройству и озеленению Алматы. Для достижения нового качества этой работы и расширения зеленого фонда финансирование данных приоритетных направлений в следующем году увеличится на 40%, или на 50 млрд, – до 170,5 млрд тенге.

Подводя итоги года в сфере благоустройства Алматы, следует сказать, что за счет бюджетных средств планировалось высадить 170 тыс. саженцев. По факту с начала осеннего сезона их высажено более 110 тыс. Несмотря на наступление зимней погоды, посадки насаждений в различных районах Алматы еще продолжаются.

В следующем году намечается большой объем работ по благоустройству набережной реки Большая Алматинка протяженностью 5,7 км на территории площадью 23,4 га. Этот объект является местом притяжения горожан, особенно в период летнего зноя. Проект включает реконструкцию бетонно-подпорных конструкций, обустройство пешеходных и велодорожек, установку мостов, опор освещения, камер видеонаблюдения, детских и спортивных площадок, зон отдыха и модульных общественных биотуалетов.

Продолжится реконструкция русла реки Каргалы. Также к началу лета намечено завершить благоустройство берегов водохранилища Сайран. Нынче аналогичные проекты уже были реализованы в ряде районов Алматы. Завершено создание зеленой зоны вдоль реки Боралдай в Алатауском районе на площади 24 га, оборудован пешеходный мост, скейтпарк, детские и спортивные площадки, установлены скамейки, урны и модульные биотуалеты.

Эти проекты направлены на восстановление природных экосистем, создание новых экологически чистых зон для отдыха горожан. Опыт их осуществления показывает, что благоустроенные набережные и зеленые зоны становятся популярным местом отдыха, повышая качество городской среды.

#акция #экология #Таза Қазақстан

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