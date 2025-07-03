Фото Молодежного ресурсного центра Бескарагайского района

На берегу озера Шипалы прошла экологическая акция под названием «Бесқарағайдың інжу-маржанын сақтайық», сообщает Kazpravda.kz

Основная цель мероприятия – очистить побережье озера Шипалы от мусора, сохранить его природную красоту, а также повысить уровень экологического сознания среди населения. Директор молодежного ресурсного центра Бескарагайского района Арыстан Сабыров отметил важность подобных инициатив.

– Забота о природе – обязанность каждого гражданина. Такие озера – это не только достояние нашего района, но и природное богатство всей страны. Подобные мероприятия способствуют формированию экологической культуры среди молодежи, воспитывают любовь к родному краю и ответственное отношение к окружающей среде. В дальнейшем мы намерены регулярно проводить такие акции. Это не просто разовая акция –это традиция, которую необходимо сохранять и развивать, – подчеркнул спикер.

В акции приняли участие активные волонтеры района, молодежные организации, в том числе бойцы трудового отряда «Жасыл Ел». Всего было задействовано около 30 человек, которые внесли вклад в чистоту и порядок.