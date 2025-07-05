Эта инициатива реализуется в рамках программы «Таза Қазақстан» и приурочена к проведённому субботнику, передает Kazpravda.kz

Фото: РСГ Атырауской области

В настоящее время активно ведутся работы по очистке территории старого города, микрорайона СМП и ещё нескольких точек. Об этом сообщает Региональная служба коммуникаций.

"В черте города Атырау на сегодня зарегистрировано 117 аварийных домов, из них 8 — многоквартирные жилые дома. Акимат города не остаётся в стороне от этой проблемы и постепенно начал работы по сносу старых, изношенных объектов. Задействовано около 40 единиц спецтехники, уже сегодня планируется полностью очистить от мусора территории почти 30 аварийных домов", — сообщил и.о. начальника городского отдела ЖКХ и жилищной инспекции Акесен Ибрагимов.

Следует отметить, что в прошедшем на набережной Урала общегородском субботнике приняли активное участие около 5000 волонтёров, которые помогли очистить прибрежную территорию реки от мусора.