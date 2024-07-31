Этно-лагерь для школьников провели в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» в столичной школе-лицее №88 детям рассказали о казахских традициях, редких профессия наших предков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Педагоги продемонстрировали традиции по изготовлению войлочного ковра (текемет), сливочного масла и домашнего творога.

По словам директора школы Жанат Айтовой, в рамках этно-лагеря школьники изучают историю казахских традиций и вместе с тем формируют экологическое сознание.

«В столице продолжается республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». С участием школьников в рамках этно-лагеря мы показали, как экологически чистым путем получить текемет, производить домашнее сливочное масло и другие продукты. В ходе мероприятия мы рассказали о том, как правильно получать, мыть, красить и перерабатывать овечью шерсть. После правильной подготовки шерсти аккуратно создаем текемет. По моему мнению, акция «Таза Қазақстан» означает не только порядок в городе, но и уход за своей собственной гигиеной и сохранение человеческих качеств», - сказала директор Жанат Айтова.

Во время мероприятия учительница начальных классов Ұлдан Жаппарова рассказала о редких профессиях предков и показала правильную технику раскатки текемета.

«Я показала, как экологично перерабатывать шерсть и молочные продукты. Сейчас многие выбрасывают шерсть, но не знают, что её можно переработать. В свою очередь, школьники сами участвовали в подготовке и пробовали раскатку текемета. Вначале это казалось им странным, а теперь нравится», - поделилась Ұлдан Жаппарова.

Также на территории школы-лицея №88 расположен небольшой сад, где растут овощи. В рамках экологической акции школьникам прививают любовь к природе и окружающей среде.