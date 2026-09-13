Тысячи казахстанцев вышли на очистку берегов рек и водоемов

Таза Казахстан

Участники акции очистили 586 гектаров прибрежных территорий по всей стране

Фото: Минэкологии

Около 38 тыс казахстанцев вышли на очистку берегов рек и водоемов в рамках экологической акции «Чистые берега». За день участники собрали и вывезли 1,4 тыс тонн отходов, передает Kazpravda.kz.

Акция прошла 12 сентября во всех регионах страны в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». К ней присоединились представители государственных органов, студенты, волонтеры, общественники и местные жители.

Участники очищали берега рек и водоемов, уделяя особое внимание наиболее загрязненным территориям и популярным местам отдыха.

«По итогам акции очищено 586 гектаров прибрежных территорий. При этом 991 тонна собранных бытовых отходов направлена на переработку. Такие мероприятия не только помогают очищать природные территории, но и формируют ответственное отношение к окружающей среде», — сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

Работа по очистке и благоустройству природных территорий в рамках инициативы «Таза Қазақстан» продолжится во всех регионах страны.

#экология #экоакция #Таза Казахстан

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