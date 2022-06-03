Это наш Казахстан!

Активиста Кызылординского областного филиала Ассоциации корейцев Казахстана Дениса Пака, наверное, знает весь приаральский регион. Он активный участник сотен мероприятий, талантливый журналист и фотограф, педагог и просто интересный человек.

– А еще отметим, что Денис – умный, честный, добрый, отзывчивый человек, – рассказывают о нем окружающие. – И его мнение по отношению к любому вопросу всегда лояльно, он понимает, что крайности в нашей жизни неуместны.

Денис окончил факультет журналистики Кызылординского государственного университета им. Коркыта-ата.

– Я, конечно, больше газетчик, чем работник телевидения, потому что уже пятнадцать лет периодически публикуюсь в печатных изданиях, – рассказывает герой нашего материа­ла. – Долгое время работал в популярнейшей городской газете Кызылорды «Кому Что?», где мы освещали самые насущные, острые темы, сейчас сотрудничаю с прекраснейшей газетой «Корё Ильбо». И наша дружба с этим изданием уже много лет крепка и плодотворна.

А еще Денис ведет в НИШ Кызылорды кружок фотодела и с удовольствием работает на глянцевые журналы и интернет-порталы как фотожурналист.

– Конечно, любимая тема – это культура: традиции, обряды, искусство и ремесла, ибо нет ничего красочней, чем мир этносов Казахстана, – рассказывает Денис Пак. – Именно благодаря своей профессии узнал много интерес­ного о казахских обрядах и традициях, побывал на множестве мероприятий этнокультурных центров областной АНК, увидел десятки народных праздников. Я Новый год встречаю несколько раз! Сначала традиционный, затем корейский, потом Наурыз. И это прекрасно! Мы живем в уникальной стране, в которой радуешься жизни каждый день!

Одна из главных черт Дениса Пака –умение любую тему рассмотреть с нескольких сторон, сделать самые политичные выводы.

– Я, например, очень не люблю спорить на тему казахского языка, – рассказывает герой нашего материала. – Потому что здесь ни к чему споры, все и так ясно: мы живем в Казахстане, и по мере возможности и таланта казахский язык учить и знать надо. Тем более если дело касается казахстанцев юного возраста, ведь знание государственного языка, а еще лучше –полиязычие, открывают хорошие перспективы для карьеры, а кто не хочет быть успешным?

Самому Денису казахский язык дается не очень легко.

– Да, и я это признаю и не злюсь на отсутствие способностей, а ищу свои пути и методы к постижению казахского, – говорит он. – Языковые курсы, бесплатные, вокруг нас: достаточно обратить внимание на наружную рекламу, заглянуть в интернет-СМИ, начать читать на казахском, например, объявления. И еще мне очень нравится смотреть переведенные на казахский язык знакомые с детства мультфильмы и киноленты. Там же есть крылатые запоминающиеся фразы. И очень интересно, как они звучат на казахском.

А еще Денис очень любит казахские пословицы и поговорки, меткие выражения и загадки.

– Они легче запоминаются и раскрывают всю красоту языка, – говорит Денис. – Например, «Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді» – «Молоко матери помогает расти, родной язык делает умным». К слову, я заметил, что далеко не всем людям легко дается казахский. Но знать государственный язык хотя бы на уровне разговорного, это необходимость. При этом я всегда был на стороне здравого смысла в том плане, что человеку нельзя насаждать изучение любого языка – казахского, русского, английского. Таких людей надо постепенно подводить к осознанию того, что мы живем в постоянном взаимодействии с казахской культурой, она вокруг нас, это –Казахстан! И когда происходит принятие человеком этого факта, все начинает даваться легче. Даже если нет суперспособностей, все равно будет хорошо.