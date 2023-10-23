Это настоящий вызов – Токаев о сложности работы руководства ВОЗ

По словам президента, руководить ВОЗ в современных реалиях чрезвычайно трудно, в мире, где звучат разные мнения стран и делегатов

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса и главу Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе встречи, прошедшей на полях Глобальной Конференции по первичной медико-санитарной помощи в Астане, был обсужден широкий спектр вопросов по взаимодействию со Всемирной Организацией Здравоохранения.

Приветствуя гостей, глава государства отметил, что Казахстан поддерживает плодотворное сотрудничество на международном уровне с ВОЗ, являющейся одной из ключевых организаций.

"Наша страна всегда будет способствовать Вашей успешной работе. Я знаю, что руководить ВОЗ в современных реалиях чрезвычайно трудно. Это настоящий вызов. В мире, где звучат разные мнения стран и делегатов, Вы находите приемлемые решения и компромисс. Желаю Вам успеха. Со своей стороны мы будем постоянно помогать Вам, поддерживать Вас", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан активно укрепляет систему здравоохранения для обеспечения постпандемического восстановления и достижения основных целей в области охраны здоровья населения. В этом ключе он подтвердил готовность страны к полной поддержке соответствующих инициатив, осуществляемых под руководством ВОЗ.

По словам главы государства, Казахстан привержен достижению целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая всеобщий охват населения услугами здравоохранения, снижение материнской и младенческой смертности, а также полное искоренение эпидемии туберкулеза.

В свою очередь генеральный директор ВОЗ отметил, что принятие Алма-Атинской и Астанинской деклараций имеет большое значение для организации и лично для него, поскольку будучи министром здравоохранения он целенаправленно занимался развитием первичной медико-санитарной помощи.

На встрече также были рассмотрены вопросы сотрудничества с ВОЗ в рамках ШОС и реализации Дорожной карты в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022–2025 годы.

В завершение встречи глава государства поблагодарил Тедроса Адханома Гебрейесуса и Ханса Клюге за содействие в проведении Глобальной конференции и личное участие в важном мероприятии.