Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Олжас Бектенов акцентировал внимание на развитии пассажирских перевозок, подчеркнув необходимость регулярного обновления парка пассажирских вагонов и локомотивов у всех перевозчиков.

«Особое внимание нужно уделить сфере пассажирских перевозок. По-прежнему поступают жалобы населения на низкое качество обслуживания и состояние вагонов. Это сказывается на имидже как железной дороги, так и страны в целом. Необходимо обеспечить регулярное обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов у всех перевозчиков. Отечественные вагоностроительные заводы наладили выпуск современных и комфортных пассажирских вагонов, которые уже используются национальным перевозчиком», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Он отметил, что необходимо активизировать работу по производству и замене грузового подвижного состава. В связи с этим Минтранспорта и КТЖ поручено обеспечить внедрение современных и перспективных разработок, в том числе для увеличения скорости движения подвижных составов, дальнейшее совершенствование услуг в сфере пассажирских перевозок.