Европарламент запретил оплату наличными свыше 10 тысяч евро

Новые правила по борьбе с отмыванием денег, в частности, ужесточают контроль за торговлей предметами роскоши, пожертвованиями футбольным клубам и операциями с криптовалютой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle

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В рамках мер по борьбе с отмыванием денег Европарламент проголосовал за запрет наличных платежей на сумму более 10 000 евро. Кроме запрета расчетов наличными на большие суммы, новые нормы предполагают, что продавцы предметов роскоши должны проверять личность своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Ужесточение правил коснется среди прочего продажи драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.

«Под действие новой нормы подпадут и состоятельные футбольные клубы, такие как мюнхенская «Бавария» или дортмундская «Боруссия». В профессиональном футболе нередки многомиллиардные инвестиции из третьих стран, поэтому он считается возможным путем отмывания денег в Европе», - говорится в сообщении.

Помимо этого, властям вменяется в обязанность тщательно отслеживать операции с криптовалютами и банковские операции сверхбогатых людей, обладающих активами на сумму более 50 млн евро. Владельцы компаний, держащие не менее четверти акций, будут подлежать регистрации на всей территории ЕС.

Новая норма должна вступить в силу в 2029 году. Ответственность за ее соблюдение будут нести национальные власти в координации с новым европейским ведомством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority, AMLA), штаб-квартира которого будет размещаться во Франкфурте-на-Майне.