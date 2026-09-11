Испания хочет выдать гражданство 100 тыс. жителей Западной Сахары

Нижняя палата парламента Испании проголосовала в поддержку законопроекта о предоставлении испанского гражданства тем жителям Западной Сахары, которые родились до 1977 года (тогда этот регион находился под управлением Испании), и их прямым потомкам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

168 депутатов поддержали эту инициативу, 31 — проголосовал против, 145 — воздержались. Как отмечает Reuters, по этому закону на гражданство Испании может претендовать до 110 тыс. жителей Западной Сахары.

Агентство указывает, что принятие закона может ухудшить отношения Испании с Марокко. Официально Рабат пока не выступил против этой испанской инициативы.

Этим летом отношения Испании и Марокко осложнились после миграционного кризиса в принадлежащей Испании Сеуте. Некоторые эксперты считают, что Рабат мог намеренно способствовать потоку мигрантов, чтобы таким образом «попытаться донести до своих испанских коллег послание недовольства» сближением Испании с Алжиром.