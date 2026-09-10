В Италии готовятся к Milano Fashion Week

Запланированы 203 мероприятия и триумфальный финал в честь Джорджо Армани, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

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Милан вновь готовится стать центром мировой моды. С 22 по 27 сентября в городе пройдет очередная Milano Fashion Week. В программе запланировано 203 мероприятия, включая 61 показ, 88 презентаций и 54 специальных события. Неделя начнется с показа Prada, а завершится 27 сентября специальным модным ивентом, посвященным Джорджо Армани, который ушел из жизни ровно год назад.

Как отмечает Corriere della sera, Миланская Неделя моды не только подтверждает статус города как одного из ключевых центров мировой модной индустрии, но и демонстрирует его значительный экономический потенциал. По данным Confindustria Moda, оборот итальянского сектора моды составляет около 58 миллиардов евро в год, причем на Ломбардию приходится более 20 процентов национального производства.

«За годы совместной работы с Национальной палатой итальянской моды мы значительно укрепили отношения между Миланом и миром моды», - заявил мэр города Джузеппе Сала, по словам которого преимущество Милана заключается не только в исторических и эксклюзивных площадках, а также в том, что город предлагает индустрии свой собственный стиль и способность к инновациям.

Одним из центральных пространств Недели моды станет Fashion Hub в Palazzo Morando, который будет открыт для публики с 22 по 27 сентября. Как отмечают организаторы, здесь особенно ярко проявляется двойственная природа Миланской недели моды: она одновременно является важной витриной и лабораторией для творчества, смелых экспериментов и новых идей.

Программа нынешней Недели моды отличается особой насыщенностью. Из 61 запланированного показа 54 пройдут в традиционном оффлайн-формате, еще семь - в цифровом. Кроме того, состоятся 88 презентаций и 54 других мероприятия.

22 сентября состоится первое важное событие - показ модного дома Prada. 27 сентября, в завершающий день Недели моды, пройдет мероприятие, посвященное легендарному модельеру Джорджо Армани, чье имя тесно связано с историей итальянской и мировой моды.

Для культурных мероприятий на Неделе моды тоже найдется место: 23 сентября в Палаццо Реале состоится гала-ужин, организованный Национальной палатой итальянской моды в честь открытия выставки "Дали и мода".