В Италии готовятся к Milano Fashion Week

Европа,Мода
Айман Аманжолова
корреспондент

Запланированы 203 мероприятия и триумфальный финал в честь Джорджо Армани, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Милан вновь готовится стать центром мировой моды. С 22 по 27 сентября в городе пройдет очередная Milano Fashion Week. В программе запланировано 203 мероприятия, включая 61 показ, 88 презентаций и 54 специальных события. Неделя начнется с показа Prada, а завершится 27 сентября специальным модным ивентом, посвященным Джорджо Армани, который ушел из жизни ровно год назад.

Как отмечает Corriere della sera, Миланская Неделя моды не только подтверждает статус города как одного из ключевых центров мировой модной индустрии, но и демонстрирует его значительный экономический потенциал. По данным Confindustria Moda, оборот итальянского сектора моды составляет около 58 миллиардов евро в год, причем на Ломбардию приходится более 20 процентов национального производства.

«За годы совместной работы с Национальной палатой итальянской моды мы значительно укрепили отношения между Миланом и миром моды», - заявил мэр города Джузеппе Сала, по словам которого преимущество Милана заключается не только в исторических и эксклюзивных площадках, а также в том, что город предлагает индустрии свой собственный стиль и способность к инновациям.

Одним из центральных пространств Недели моды станет Fashion Hub в Palazzo Morando, который будет открыт для публики с 22 по 27 сентября. Как отмечают организаторы, здесь особенно ярко проявляется двойственная природа Миланской недели моды: она одновременно является важной витриной и лабораторией для творчества, смелых экспериментов и новых идей.

Программа нынешней Недели моды отличается особой насыщенностью. Из 61 запланированного показа 54 пройдут в традиционном оффлайн-формате, еще семь - в цифровом. Кроме того, состоятся 88 презентаций и 54 других мероприятия.

22 сентября состоится первое важное событие - показ модного дома Prada. 27 сентября, в завершающий день Недели моды, пройдет мероприятие, посвященное легендарному модельеру Джорджо Армани, чье имя тесно связано с историей итальянской и мировой моды.

Для культурных мероприятий на Неделе моды тоже найдется место: 23 сентября в Палаццо Реале состоится гала-ужин, организованный Национальной палатой итальянской моды в честь открытия выставки "Дали и мода".

 

#мода #Милан

Популярное

Все
Начались работы на месторождении Северный Катпар
На пути к цифровому государству
Казахстан формирует новый международный маршрут передачи данных
Укрепляются гуманитарные связи
Дискуссии с финансовым уклоном
«Медный» успех Актогая
Сто стихотворений за сто дней
Найти решение и договориться
Мечта позвала в дорогу
Президент поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира
Достижение Елены Рыбакиной стало юбилейным в истории WTA
Были чистые – стали грязные
Шире становится круг книголюбов
Важная школа жизни
Молодежь Актау учат востребованным навыкам
Он видел дальше своего времени
Театральная осень в Семее
В Байконыре прошел фестиваль «Дружба народов»
Соединяя страны и сердца
Грамотность в эпоху технологий
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Раскрывая тайны степной цивилизации
В Минэкологии придет новый министр
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Не смолкают струны дружбы
Недра становятся доступнее
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Мурат Кайырбек возглавил представительство Президента в Курултае
Айдарбек Сапаров и Аскарбек Ертаев назначены на прежние должности
Новый формат общественного представительства
Переназначены министры торговли и водных ресурсов
Без права выезда на тротуар
Аким Алматинской области освобожден от должности
Семьсот локомотивов за семнадцать лет
Арман Кырыкбаев стал министром культуры и информации
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

Около двух тысяч рейсов отменили в Великобритании за двое с…
Во Франции ограбили музей Ренуара
В Италии зафиксировали самое жаркое лето за 76 лет
Виноделы Франции резко снизили производство вин

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]