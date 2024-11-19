Стоимость питания в школах повысят в следующем году

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По поручению главы правительства Минпросвещения совместно с Минздравом проводит мониторинг школьных столовых на соответствие санитарно-эпидемологическим требованиям.

Как отметил министр просвещения Гани Бейсембаев, результаты мониторинга вызывают вопросы к качеству организации школьного питания. Так, мониторинговой группой выявлено 771 нарушение требований законодательства.

«В настоящее время Министерством прорабатывается вопрос введения административной ответственности должностных лиц за нарушение требований отбора поставщиков при закупках услуг школьного питания», – сказал министр.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что несмотря на принимаемые меры, качество предоставляемого детям питания требует серьезного пересмотра. В целом, он указал на слабую координацию и контроль со стороны министерств просвещения и здравоохранения. Он поручил провести мониторинг всех школьных столовых, а также проверить наличие допуска персонала к работе, соблюдение сроков годности и условий хранения пищевой продукции.Также глава правительства добавил, что акиматы не проводят соответствующую работу по модернизации и оснащению школьных столовых.

«На сегодня в 403 школах отсутствуют столовые, в них дети не получают полноценного горячего питания. Необходимо навести полный порядок в организации безопасного школьного питания, особенно в малокомплектных и отдаленных школах. Следует принять конкретные меры по улучшению качества питания и повышению ответственности поставщиков», – сказал глава правительства.

Он поручил до конца года принять Стандарт питания, включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых.

«С 2015 года школьное питание выведено из-под действия закона «О государственных закупках». Минпросвещения и финансов необходимо принять меры по автоматизации реестра недобросовестных поставщиков, установления административной ответственности всех участников этих закупок. Стоимость питания на 1 ребенка не превышает в среднем 500 тенге. Акиматам регионов нужно до конца года выделить средства на повышение стоимости питания с учетом уровня инфляции. Взять на особый контроль вопрос улучшения материально-технической базы школьных столовых», – распорядился Бектенов.

Напомним, что в сентябре произошло массовое отравление детей в Мунайлинском районе Мангистауской области. 6 сентября в медучреждения области с симптомами отравления обратились 466 учащихся общеобразовательной школы №8».

Из них 98 были госпитализированы, в том числе два ребенка прошли лечение в отделении интенсивной терапии. Расследование взяли на контроль в правительстве. После этого случая, было поручено проверить все школьные столовые в стране на предмет соблюдения санитарных норм.

Как доложил министр Гани Бейсембаев, в этом году пересмотрены нормы питания в организациях образования в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.