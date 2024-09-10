Массовое отравление детей произошло в Мунайлинском районе

С вечера пятницы по утро понедельника в больницы региона поступали пострадавшие. Не хватало койко-мест и карет скорой помощи.

Инцидент произошел в одной из школ Мунайлинского района среди учеников начальных классов. Родственники рассказывают, что, придя со школы домой, дети жаловались на усталость.

– Моя сестренка вернулась со школы и легла спать. Проснулась вечером, началась тошнота, и поднялась температура до 39 градусов. Мы отвезли ее в больницу, – рассказал старший брат одной из пострадавших школьниц.

Тем временем в медицинском учреждении села Бесшокы (бывш. Мангистау-5) уже собралось огромное количество детей с похожими симптомами. В приемном покое образовалась очередь. Поз­же выяснилось, что столпотворение было и в детской больнице областного центра.

В школьной столовой сразу наз­начили проверку. Детям оказывается вся необходимая помощь, заверяют местные власти. В ситуа­цию вмешалась глава Минис­терства здравоохранения Акмарал Альназарова. Она сообщила, что в Мангистаускую область для поддержки пострадавших было направлено несколько бригад неотложной медицинской помощи. Дополнительно в медицинских организациях заработали группы психологической помощи областного центра психического здоровья.

Чем отравились дети, пока неизвестно. Однако иных версий, кроме питания в столовой, пока не рассматривается, поскольку все пострадавшие в тот день ели одно и то же. По информации местных властей, все анализы и пробы уже взяты, результаты будут известны через два-четыре дня. В данный момент столовая опечатана и закрыта.

По словам руководителя областного управления образования Динары Жумашевой, создана оперативная рабочая группа. Ситуация под контролем акима области. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры в рамках закона.

– Меня, руководителя отдела образования Мунайлинского района, руководство школы, ответственных специалистов, а также двух врачей добавили в родительский чат учеников школы № 8 в WhatsApp. Мы на связи с родителями, оперативно реагируем и отвечаем на их вопросы, – говорит Динара Жумашева.

Уполномоченный по правам ребенка по Мангистауской облас­ти Тлектес Болатбаева сообщила, что основной задачей на текущий момент являются выявление всех заболевших детей и оказание им оперативной помощи.

В управлении здравоохранения заверили, что состояние пострадавших находится на контроле.

– Если родители заметили какие-либо признаки отравления у своих детей, то просим не проводить лечение в домашних условиях, а немедленно обратиться за помощью к специалистам, – обратился к населению руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Бекболат Избасаров.

Аким региона Нурдаулет Килыбай приехал в больницу. Здесь проходили лечение 83 ребенка. Двое из них даже находились в отделении реанимации на выходных в тяжелом состоянии, однако уже переведены в общую палату в связи с улучшением.

Для оперативного обслуживания вызовов работают 12 основных и четыре дополнительные бригады неотложной медицинской помощи. Также мобилизованы четыре бригады Мунайлинской центральной районной больницы и семь бригад из города Актау.

– Лекарств и койко-мест дос­таточно. Самое главное сейчас – здоровье детей. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы пациенты быстрее выздоровели. В дальнейшем мы примем соответствующие меры и решения, связанные с этой ситуацией, – сказал Нурдаулет Килыбай.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемио­логического контроля Мангис­тауской области Асылбек Шаров сообщил, что ситуация стабилизировалась.

Прямым распоряжением акима области Нурдаулета Килыбая был создан экстренный штаб, и началась соответствующая работа.

– В чатах и социальных сетях некоторые граждане распространяют фейки. Но в организациях здравоохранения есть все необходимые медицинские препараты. Наши специалисты работают круглосуточно, – сообщил Асыл­бек Шаров.

Впрочем, несмотря на оптимистические прогнозы чиновников, пострадавшие все еще продолжают поступать в больницу. Так, если на 8 сентября общее количество обратившихся за помощью составило 289 человек, то сутки спустя – уже 377 учеников. Благо большинство из них после осмотра отпущены домой на домашнее лечение. Некоторые чувствуют себя здоровыми и уже отправились в школу. По информации местных властей, для детей, которые находятся в больнице, позже будут организованы дополнительные занятия, чтобы они не отстали от учебной программы.

Также стало известно, что на месте происшествия работают представители Комитета по охране прав детей. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

По поручению министра просвещения РК с понедельника, 9 сентября, во всех регионах страны организованы мобильные группы для мониторинга пищеблоков школ. Эти группы будут контролировать качество организации горячего питания и соб­людения санитарно-эпидемиологических требований.

– Стоит отметить, что поставщики школьного питания несут прямую ответственность за качест­во продуктов и их соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Важно помнить, что за каждым действием стоят жизнь и здоровье наших детей, – прокомментировали ситуацию в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.

К слову, согласно части 1 статьи 304 Уголовного кодекса Рес­публики Казахстан «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов», массовое отравление людей наказывается штрафом в размере до 2 000 МРП (7 384 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.