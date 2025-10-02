Победители получат шанс выступить на международных турнирах и повысить свои спортивные разряды

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Со 2 по 4 октября в столице пройдут Игры «Жұлдызай-2025», которые соберут 500 детей с особыми образовательными потребностями из разных регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма

Торжественное открытие состоялось во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова. Спортсмены будут соревноваться в девяти дисциплинах, в том числе в мини-футболе, настольном теннисе, лёгкой атлетике, голболе, бочче, шоудауне, а также в национальных играх — бес тас, асық ату и тоғызқұмалақ.

Особое внимание в этом году уделено шоудауну – адаптивной настольной игре для незрячих и слабовидящих детей. Признанный Международным паралимпийским комитетом вид спорта открывает новые возможности для вовлечения детей в активную жизнь через инклюзию и честные соревнования.

Соревнования организует корпоративный фонд «BI-Жұлдызай» при поддержке Национального Паралимпийского комитета РК, Минтуризма, акимата Астаны и профильных управлений спорта и образования.

По словам организаторов, игры «Жұлдызай» – это не только соревнования, но и шаг к созданию общества равных возможностей, где каждый ребёнок может реализовать свой потенциал.