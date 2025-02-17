Еженедельные ярмарки возобновят в Казахстане

Экономика
115

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел совещание по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Бюро национальной статистики, в январе этого года уровень годовой инфляции в Казахстане составил 8,9%. Основное влияние на динамику цен оказали непродовольственные товары и платные услуги. Годовой рост цен на непродовольственные товары составил 8,4%, а стоимость услуг выросла на 13,8%. 

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отметила, что за последнюю неделю индекс цен на СЗПТ увеличился на 0,3%, с начала года – на 2,2%. Сказывается сезонное подорожание овощей (капуста, морковь, лук), фиксируется увеличение цен на говядину (1,2%) и подсолнечное масло (1,1%). Наибольший рост цен на социальные продукты с начала года отмечается в области Ұлытау (4,8%), Актюбинском (3,8%) и Восточно-Казахстанском (2,7%) регионах.

Для стабилизации цен на овощную группу товаров в регионах продолжается разбронирование запасов из стабфондов. Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил, что из общего объема сформированных запасов в 156,9 тыс. тонн реализовано 45,4 тыс. тонн овощей. В ряде областей темпы реализации овощей отстают от заданных объемов, что приводит к росту цен. В частности, в области Абай из 2,8 тыс. тонн картофеля реализовано лишь 486 тонн, что вызвало подорожание на 24,2%. Аналогичная ситуация наблюдается с морковью, капустой и луком в отдельных регионах.

Он также отметил, что, по данным акиматов, на конец января запасы картофеля, без учета хранения у личных подсобных хозяйств, составляли 327 тыс. тонн, при этом уровень потребления населения с 23 января по 14 февраля составил 73,5 тыс. тонн.

«Запасы картофеля, без учета ЛПХ, в 253,5 тыс. тонн позволяют полностью покрыть внутреннюю потребность жителей страны до поступления раннего урожая 2025 года», — сообщил Ербол Тасжуреков.

Серик Жумангарин акцентировал внимание всех участников совещания на необходимости активизации мер по стабилизации цен на продовольственные товары в стране. Необходимо ускорить разбронирование запасов из стабфондов и возобновить еженедельные ярмарки в регионах и мегаполисах страны.

«Во избежание ценовых перекосов и ограничений продаж надо сгладить разницу в ценах на продукцию, которая продается в регионах из стабилизационных пунктов, и наладить более четкую работу с коммунальными рынками и торговыми сетями. В феврале-марте необходимо продать всю имеющуюся в стабфондах продукцию и обеспечить поставки свежих овощей в апреле. Это первоочередные задачи, которыми займутся министерства сельского хозяйства, а также торговли и интеграции совместно с регионами, чтобы сгладить ценовые колебания на социальные продукты в межсезонье», — резюмировал Серик Жумангарин. 

#цены #экономика #продукты питания

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки
Планы мирных переговоров по Украине обсудят в Париже
Хоккеистов-призеров Азиады встретили в аэропорту Астаны
В Дели произошло землетрясение
Минтруда неточно рассчитало потребность в педагогических кадрах в РК – ВАП
Свыше 100 камер видеонаблюдения установили на мосту через Бухтарминское водохранилище
Цены на кофе снова обновили исторический рекорд
Жания Бекмухамбетова завоевала две медали на турнире по настольному теннису в Турции
Казахстанские шорт-трекисты стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира в Милане
Школьник из Жетысу создает интернет-игры на основе местных легенд
Нурымбет Сактаганов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
Ерасыл Кажыбаев завоевал бронзу на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Баку
Дело Шерзата: в полиции прокомментировали видео праздника подозреваемых в камере
В каком размере получают пособия по уходу за ребенком в Казахстане
Генпрокурор доложил Токаеву о состоянии законности в Казахстане
Права более 600 работников нарушались в Акмолинской области
В Национальной гвардии почтили ветеранов-афганцев
Пытки в полиции Алматы: осуждены двое сотрудников
МИД разработал поправки в правила въезда для граждан Ирана и Индии
Неустойчивая погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Хорошее дело браком не назовут?
Путешествовать поездами становится комфортнее
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области
Как своевременно распознать симптомы инсульта
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Еще одну медаль завоевал Казахстан на Азиаде-2025
Электоральная конкуренция по-казахстански
Гордиться своей малой и большой родиной
Фламинго прилетели на озеро рядом с промзоной в Актау
В Приаралье усилены меры безопасности
Школу акимов запустили в Казахстане
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Водохранилища и реки находятся под контролем
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Картофель по 1340 тенге хотел купить ясли-сад в Павлодаре
Минтруда неточно рассчитало потребность в педагогических ка…
Карагандинские бизнесмены обсудили налоговые реформы
Дженерики, замещающие импорт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]