Еженедельные ярмарки возобновят в Казахстане

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По данным Бюро национальной статистики, в январе этого года уровень годовой инфляции в Казахстане составил 8,9%. Основное влияние на динамику цен оказали непродовольственные товары и платные услуги. Годовой рост цен на непродовольственные товары составил 8,4%, а стоимость услуг выросла на 13,8%.

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отметила, что за последнюю неделю индекс цен на СЗПТ увеличился на 0,3%, с начала года – на 2,2%. Сказывается сезонное подорожание овощей (капуста, морковь, лук), фиксируется увеличение цен на говядину (1,2%) и подсолнечное масло (1,1%). Наибольший рост цен на социальные продукты с начала года отмечается в области Ұлытау (4,8%), Актюбинском (3,8%) и Восточно-Казахстанском (2,7%) регионах.

Для стабилизации цен на овощную группу товаров в регионах продолжается разбронирование запасов из стабфондов. Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил, что из общего объема сформированных запасов в 156,9 тыс. тонн реализовано 45,4 тыс. тонн овощей. В ряде областей темпы реализации овощей отстают от заданных объемов, что приводит к росту цен. В частности, в области Абай из 2,8 тыс. тонн картофеля реализовано лишь 486 тонн, что вызвало подорожание на 24,2%. Аналогичная ситуация наблюдается с морковью, капустой и луком в отдельных регионах.

Он также отметил, что, по данным акиматов, на конец января запасы картофеля, без учета хранения у личных подсобных хозяйств, составляли 327 тыс. тонн, при этом уровень потребления населения с 23 января по 14 февраля составил 73,5 тыс. тонн.

«Запасы картофеля, без учета ЛПХ, в 253,5 тыс. тонн позволяют полностью покрыть внутреннюю потребность жителей страны до поступления раннего урожая 2025 года», — сообщил Ербол Тасжуреков.

Серик Жумангарин акцентировал внимание всех участников совещания на необходимости активизации мер по стабилизации цен на продовольственные товары в стране. Необходимо ускорить разбронирование запасов из стабфондов и возобновить еженедельные ярмарки в регионах и мегаполисах страны.