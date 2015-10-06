«Фабрики мысли» объединили усилия Свежий выпуск 428 Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

Библиотека Первого Президента, помимо архивов и собрания книг, включает крупный аналитический центр, который, как отметил заместитель директора библиотеки Тимур Шаймергенов, работает в формате «фабрики мысли».

– Мы тесно сотрудничаем с известными аналитическими центрами России, Китая, США, Евросоюза и стран Центральной Азии, – подчеркнул Т. Шаймергенов. – Меморандум, который сегодня подписан, – расширение нашего сотрудничества с еще одной мощной «фабрикой мысли», развития совместных с ПИР-Центром научных программ, которые позволят лучшим экспертам из наших стран работать вместе над вопросами ядерного разоружения.

Необходимость расширения сотрудничества в этом вопросе возникла в связи с активизацией антиядерного движения. В частности, мощным драйвером послужило выступление Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства озвучил инициативу о принятии Всеобщей декларации ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия.

Как напомнил заместитель директора Библиотеки Первого Президента, «вопрос о нераспространении ядерного оружия входит в повестку дня глобальной безопасности. Нурсултан Назарбаев в своем выступ­лении также объявил о новой инициативе – создании безъядерной зоны на Ближнем Востоке. Именно в этом регионе сейчас непростая обстановка, происходят вооруженные конфликты. При этом отдельные силы пытаются внедрять мирные атомные проекты, создавать ядерные реакторы. И эти страны не могут получить гарантий безопасности, если в соседних странах идет вооруженное противостояние».

– Наши коллеги из ПИР-Центра поднимают вопросы о том, что движение по нераспространению оружия массового уничтожения до сих пор имеет ключевые системные проблемы, – объяснил Т. Шаймергенов. – Нерешенность таких проблем говорит о том, что мир до сих пор в опасности.

ПИР-Центр (Центр политических исследований России. – Ред.) действует уже более 20 лет. Сейчас он является ведущей неправительственной организацией РФ, занимающейся исследованиями в сфере международной безопасности, ядерного разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения. Организация обладает консультативным статусом при Экологическом и социальном совете ООН, издает журнал «Индекс безопасности», посвященный глобальной антиядерной тематике. Помимо исследовательских программ организация реализует также и образовательные проекты, посвященные антиядерной тематике. К участию в этих программах представители ПИР-Центра пригласили и казахстанских студентов.

– Один из наших новых проектов – создание магистратуры двойного российско-американского диплома – по проблематике нераспространения оружия массового уничтожения, – рассказал директор ПИР-Центра Альберт Зульхарнеев. – Молодые люди из разных стран, особенно государств, активно развивающих атомную энергетику, могут пройти обучение сразу в российском университете ­МГиМО и в американском Монреальском институте международных исследований.

Также, по его словам, ежегодно в течение двух недель в Подмосковье проводится школа, принимающая 20–25 слушателей. Для них проводится курс университетского уровня по международной безопасности.

Представитель ПИР-Центра перечислил основные направления работы аналитического объединения, среди которых и создание долгосрочных и краткосрочных прогнозов по вызовам безопасности, анализ текущих вызовов и угроз, поиск путей их преодоления. Также исследования проводятся в связи с развитием и распространением новых технологий, среди которых центральное место занимает атомная энергетика.

Казахстан практически с момента обретения независимости являлся флагманом движения по развитию мирного атома в своем регионе. Наша страна была первой, отказавшейся от мощного ядерного арсенала и закрывшей испытательный полигон на своей территории. Казахстан создал прецедент, которому следовали другие страны, отказавшиеся от ядерного оружия. При этом наша республика предпринимает шаги по развитию атомной энергетики.

– Создание атомной энергетики в Казахстане отвечает мирным трендам. Современные исследования подтверждают, что существенной альтернативы атомной энергетике нет, солнечные и ветровые установки не могут конкурировать с ней по мощности и себестоимости энергии, – отметил заместитель директора Библиотеки Первого Президента Т. Шаймергенов.

В связи с этим на территории нашей страны под эгидой МАГАТЭ ООН создается банк низкообогащенного урана. Он открывает развивающимся странам доступ к мирной ядерной энергии. Большое значение будет иметь и то, что ядерное топливо будет находиться под контролем, и для всех его потребителей будут действовать единые правила игры, регламентирующие использование низко­обогащенного урана.



