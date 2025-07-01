В этом году факультет журналистики и социальных наук Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева отмечает 15-летие. За эти годы он превратился в один из крупнейших центров подготовки журналистских кадров страны.

Значительный вклад в становление факультета внесли известные профессора и академики Акселеу Сейдимбек, Намазалы Омашев, Гадильбек Шалахметов, Кайрат Сак, Рахима Нуриден и многие другие. У истоков создания кузницы журналистов стояла в то время заместитель декана факультета по научной работе Маншук Мукашева. По ее словам, в 2008 году ректор университета Бакытжан Абдраимов пригласил группу ученых и поставил задачу открыть факультет журналистики. Тогда была всего одна кафедра журналистики в составе историко-филологического факультета.

– Началась большая подготовительная работа, – вспоминает профессор. – Как заместитель декана я принимала непосредственное участие во всех этих процессах. Это подготовка учебных планов, внесение в них изменений и дополнений. Надо было расширять базу производственных практик: мы подписывали договоры с руководителями СМИ рес­публики о прохождении студентами учебных и производственных практик.

5 мая 2010 года приказом ректора ЕНУ был создан факультет журналистики и политологии. Его возглавил доктор филологических наук, профессор Намазалы Омашев. По словам Маншук Мукашевой, тогда в составе факультета были три кафедры и 230 студентов. Открывались новые специальности, к примеру, издательское дело, была запущена магистратура по журналистике. До создания факультета была открыта кафедра тележурналистики и связей с общественностью, которую возглавил профессор Гадильбек Шалахметов.

– В учебный процесс ввели новые дисциплины, такие как «Спортивная журналистика», «Военная журналис­тика», «Публицистика Алаш», творчес­кие мастерские профессоров Акселеу Сейдимбека и Намазалы Омашева и другие специальности, – перечислила Маншук Тынышкалиевна.

Сегодня факультет журналистики и социальных наук ЕНУ им. Л. Н. Гумилева возглавляет кандидат филологических наук, доцент Нуржан Куантаев. Факультет имеет свою научно-исследовательскую базу. Здесь действуют шесть кафедр: печати и издательского дела, телерадиожурналистики, философии, социологии, психологии и религиоведения, а также помимо бакалавриата действуют программы магистратуры и докторантуры. Знания и навыки получают около 2,2 тыс. студентов, а преподавательский состав насчитывает более 130 специалистов.

Факультет предлагает студентам 33 образовательные программы, включая такие направления, как международная журналистика, издательское дело, медиаискусство, управление цифровыми медиа, связь с общественностью и другие дисциплины.

– Журналистика сегодня – это не только газеты и телевидение, но и социальные сети, мобилография, где популярны короткие видео и подкасты, – рассказывает Нуржан Куантаев. – Поэтому мы не отстаем от требований времени, обу­чаем студентов тем навыкам, которые востребованы сегодня.

Именно поэтому в учебные планы включаются дисциплины по искусственному интеллекту и новым медиа, а на факультет регулярно приглашают прак­тикующих мобилографов, документалистов, медиаинженеров. На факультете действует диссертационный совет по журналистике, где уже защитили свои диссертации ряд докторов PhD. Также работает республиканский учебно-методический совет, который определяет развитие образовательных программ и дисциплин.

Факультет обновляет оборудование телестудии, где студенты снимают сюжеты и ведут программы. Многие годы здесь действует студенческое радио ЕНУ Life, где будущие журналисты выступают дикторами, рассказывают о новостях университета и студенческой жизни.

Выпускники факультета востребованы на рынке труда: благодаря меморандумам с ведущими СМИ страны студенты проходят практику и стажировки, где их приглашают и открывают путь в профессию.