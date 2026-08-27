Главный ресурс – доверие общества

После проведенного тренинга председатель Клуба журналистов РГУ «Қоғамдық келісім» Алишер Сатвалдиев подытожил: сегодня задачи организации выходят далеко за рамки освещения мероприятий.

– Клуб должен быть площадкой для профессионального обмена мнениями и разъяс­нения важных для общества процессов, помогать медиа осваивать новые технологии и форматы, – сказал Алишер Сатвалдиев. – Наша главная цель – предоставлять аудитории не просто оперативные сводки, а проверенные факты, понятную аналитику и правильный контекст. В эпоху информационного шума главный ресурс – это доверие общества.

Председатель областного клуба журналистов Елена Рыбина выступила с докладом «Медиа, PR и общество: культура открытого диалога», предложив коллегам практические подходы к построению основанной на доверии коммуникации с обществом.

– Мы вместе с участниками проанализировали конкретные ситуации, обсудили темы информационной поддержки, реформ, рассмотрели различные профессиональные роли и обменялись мнениями по способам дальнейшего эффективного действия, – поделилась после выступления Елена Рыбина. – На примерах были показаны техника открытого диалога, то, как правильно отвечать на поступающие вопросы и как выстраивать коммуникации, чтобы вам доверяли.

В составе областного клуба журналистов активно работают около 20 представителей СМИ. Благодаря им ежегодно издается около четырех тысяч информационных материалов на актуальные для казахстанцев темы.

Официальный представитель Министерства энергетики, специалист в области PR и коммуникаций Асель Серикпаева рассказала о современных подходах к работе пресс-служб. А эксперты РГУ «Қоғамдық келісім», члены Клуба журналистов Думан Мухаметкалиев и Акнур Самбет провели экспертизу информационной работы региональных пресс-служб.

Медиатренер, журналист и редактор информационного агентства Halyqline.kz Ердау­лет Калиев в своем докладе «Журналистика решений. От региональных медиа к общественно значимому материалу» остановился на современных способах создания содержательного и востребованного аудиторией контента.

Участники поднимали также вопросы дальнейшего развития Клуба журналистов, совершенствования взаимодействия с пресс-службами и медиа-экспертами.­

Следующее заседание Клуба журналистов пройдет в ноябре в области Абай.