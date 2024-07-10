Фармпрепараты подорожали на 12% за год в Казахстане

В мае текущего года цены на фармацевтические препараты выросли в годовой динамике на 11,5%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В региональном разрезе цены в секторе подскочили сильнее всего в Астане (сразу на 16,8% за год), Шымкенте (на 16%), Павлодарской (на 14,3%), в Карагандинской (на 14,2%) и Абайской (на 13,4%) областях. Наименьшее годовое удорожание фармпрепаратов отмечено в Акмолинской (плюс 4,9%), Мангистауской (плюс 5,8%) и Жетысуской (плюс 7,1%) областях.

Среди конкретных препаратов наиболее заметный рост цен зафиксирован для таких как ацетилсалициловая кислота (на 63,6% за год), активированный уголь (на 32,5%), «Парацетамол» (на 28,4%), «Хилак форте» (на 24,8%), раствор йода (на 21,5%), капли «Фенистил Нью» (на 21%), «Флемоксин Солютаб» (на 19,6%), «Азитромицин» (на 15,8%).

Незначительно в годовой динамике выросли цены на «Корвалол» (на 0,7%), «Амброксол» (на 0,8%), «Энап» (на 1,3%), «Нурофен» (на 1,3%), «Ацикловир» (на 1,4%).

За январь-май текущего года в РК произвели лекарств на 70,9 млрд тенге, на 15,8% больше в стоимостном выражении, чем в январе-мае прошлого года. В том числе на лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, пришлось 15 млрд тенге, на лекарства, содержащие пенициллин и иные антибиотики – 867,4 млн тенге, на лекарства, содержащие гормоны – 8,5 млн тенге.

В региональном разрезе больше всего лекарств произвели в Шымкенте: здесь объёмы выпуска в стоимостном выражении достигли 29,1 млрд тенге. В тройке лидеров также оказались Карагандинская (17,9 млрд тенге, плюс 70,4% за год) и Алматинская (13,3 млрд тенге, минус 19,5%) области.

Импорт медикаментов в Казахстан за январь-апрель текущего года составил 10,5 тыс. тонн на сумму 590,6 млн долл. США. Рост в натуральном выражении достиг 7,8%, в денежном выражении – сразу 29,3%.

Ранее сообщалось о том, что почти 40 наименований лекарственных препаратов перестанут быть бесплатными в Казахстане.