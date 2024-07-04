Почти 40 наименований лекарственных препаратов перестанут быть бесплатными в Казахстане

Среди них препараты, которые не влияют на смертность и продолжительность жизни

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий проект приказа размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 17 июля, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как следует из текста пояснительной записки к проекту, из перечня лекарств для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями исключены 32 нозологии, не влияющие на смертность и продолжительность жизни.

Предполагается, что это позволит увеличить охват амбулаторным лекарственным обеспечением других хронических заболеваний, влияющих на смертность и продолжительность жизни.

Ввиду исключения из перечня амбулаторного лекарственного обеспечения 32-х нозологий, из приказа об определении перечня лекарств средств и медизделий, закупаемых у единого дистрибьютора, исключены 38 позиций, которые были представлены только при указанных выше нозологиях.