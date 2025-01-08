Фастфуд подорожал быстрыми темпами за два года в РК

Статистика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По данным DATA HUB, за прошлый месяц цены выросли на 2,9% – темпы оказались самыми высокими с декабря 2022-го, передает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По регионам наиболее серьезное подорожание в Мангистауской области, 10%, и Алматы, 7,7%. За четыре года доступной статистики такой скачок в обоих случаях отмечается впервые. В годовом выражении фастфуд по РК стал дороже на 12,9%. Самые заметные темпы зафиксированы в Алматы, сразу 27,4% г/г.

Сообщается, что за декабрь заметно подорожал и обед в столовой (+2,6%, рекорд с ноября 2022-го).

Сильнее всего выросли цены в Алматы, +7,8%. В годовом выражении по РК набежало 12%, в Алматы – 24,9%.  

Цена обеда в ресторане выросла на 1% м/м, а г/г получилось 8,7%. Но это именно в целом по стране, а по регионам ситуация очень разная. Так, в Карагандинской области получилось +61,6% г/г, из-за нескольких скачков в течение 2024-го. Чай/кофе в кофейнях по РК за месяц подорожали на 1,1%, за год на 6,9%.

#цены #статистика #рост #общепит

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