Федерация профсоюзов выделила под карантин два санатория и гостиницу в Нур-Султане
Федерация профсоюзов выделила под карантин два санатория и гостиницу в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz.
"Какой бы сложный этап не проходил наш Казахстан, профсоюзы всегда разделяли вместе с народом все трудности и победы. В этот непростой для нашей страны период Федерация профессиональных союзов Республики Казахстан решила предоставить под нужды государства свои активы: санаторий "Коктем" (г.Алматы), гостиницу "Турист" (г.Нур-Султан) и, при необходимости, санаторий "Щучинский" (Акмолинская область) для борьбы с распространением коронавируса. Уже сегодня там развернуто около тысячи мест для людей, направляемых на карантин. Проявляя свою солидарность и сопричастность, призываем соотечественников придерживаться установленных правил безопасности и проявлять сознательную гражданскую ответственность. Мы уверены, что наши совместные действия будут способствовать сохранению жизни и здоровья наших граждан. Вместе мы победим! #BIZBIRGEMIZ", – написал исполняющий обязанности председателя ФПРК Сатыбалды Даулеталин в Facebook.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны можно прочитать здесь.
Перед этим в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.