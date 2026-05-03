Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами

Президент

В конюшне содержатся лошади, подаренные Президенту в разные годы

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев в праздничный майский день посетил конюшню Управления делами, чтобы на месте проверить условия содержания лошадей, подаренных ему в разные годы.

Год назад в Астане родилась кобыла ахалтекинской породы, имя Ақжан ей дал сам Глава государства.

Она отличается уникальной изабелловой мастью, то есть редким окрасом, в котором сочетаются бело-розовые оттенки. 

На этом фоне выделяются темно-зеленые глаза молодой красавицы. Ақжан обладает высоким уровнем интеллекта, что непременно отмечают специалисты по именно этой породе лошадей. 

"Год назад я дал имя Ақжан жеребёнку ахалтекинской породы светлой масти. Высокий, с тонкой шеей, аккуратными ушами, стройным телосложением, с прозрачными, как горная вода, глазами, с величественной походкой - по всему облику видно, что это очень умное животное", - отметил Президент. 

Глава государства находит время для посещения конюшни и со своей руки кормит всех без исключения лошадей, включая четырех арабских скакунов, прибывших недавно в качестве подарка из Катара. 

Около полугода назад поголовье ахалтекинских скакунов пополнилось кобылкой буланой масти, которую Глава государства назвал Ақниет. Она тоже имеет все внешние данные, чтобы достойно представлять отечественное коневодство на международной арене.

#Астана #президент #Касым-Жомарт Токаев

