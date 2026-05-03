В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей

Продукцию представили фермеры из шести регионов, ярмарку посетили до 10 тысяч человек

В столичном торговом центре Keryen Joly в эти выходные проходит очередная городская сельскохозяйственная ярмарка.

Свою продукцию на ярмарке представляют около 30 предпринимателей из Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Туркестанской, Павлодарской и других областей.

«Проведение таких ярмарок направлено на поддержку отечественных производителей», - сообщает Акимат Астаны.

Покупатели могут приобрести овощи и фрукты, мясо, муку, молочную продукцию, выпечку, соки, варенье и другие товары по выгодным ценам.

В среднем, за день ярмарку посетили от 7 до 10 тысяч человек.