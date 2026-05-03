В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС

Производство развернут на базе Astana Motor, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Чингис Аринов в ходе рабочей командировки ознакомился с производством автомобилей и спецтехники на предприятии Astana Motors Manufacturing Kazakhstan.

В ходе посещения министру продемонстрировали цеха сварки, окраски, сборки, а также готовую продукцию завода.

«Стороны обсудили вопросы развития производства и расширения линейки специализированной техники. Отмечена необходимость увеличения доли местного содержания и снижения зависимости от импортных комплектующих. Развитие отечественного производства специализированной техники способствует укреплению материально-технической базы подразделений МЧС и повышению их готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации», - сообщили в МЧС.

Главе ведомства компания Astana Motors презентовала пикапы казахстанского производства, которые автопроизводитель намерен передать спасателям. Как известно, эти автомобили выпускаются на заводе коммерческой техники в Алматы, где производится спецтранспорт, используемый при ликвидации ЧС.

 
